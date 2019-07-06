صور نادرة للراحل الشيخ خالد بن سلطان القاسمي نجل حاكم الشارقة

نشر حساب الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، حاكم الشارقة بدولة الإمارات على الانستغرام، صورًا نادرة لنجله الراحل الشيخ خالد، الذي توفي الإثنين الماضي، في فاجعة أثارت حزنًا واسعًا في البلاد.

وأظهرت الصور جوانب مختلفة من حياة الراحل منذ طفولته المبكرة.

ويظهر الشيخ خالد في إحدى الصور مع شقيقته التوأم الشيخة حور.

وكان حاكم الشارقة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي قد تلقى، خلال الأيام الماضية، التعازي في وفاة الراحل من قبل الشيوخ والشخصيات المرموقة في الإمارات ودول الخليج، فضلًا عن العديد من الشخصيات العالمية.

وشوهدت علامات التأثر بادية على وجه الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي خلال هذه المراسم، التي استمرت على مدى الأيام الماضية.

يذكر أن الراحل الشيخ خالد بن سلطان، كان قد قال في حديث صحفي سابق، إن والده الدكتور سلطان بن محمد القاسمي دعم مبكرًا موهبته الفنية، حيث سمح له بالانتقال إلى بريطانيا للدراسة، بعد حصوله على منحة دراسية وهو في التاسعة من عمره.