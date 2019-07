صور نادرة للراحل الشيخ خالد بن سلطان القاسمي نجل حاكم الشارقة

إرم نيوز‬‎ - موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل

نشر حساب الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، حاكم الشارقة بدولة الإمارات على الانستغرام، صورًا نادرة لنجله الراحل الشيخ خالد، الذي توفي الإثنين الماضي، في فاجعة أثارت حزنًا واسعًا في البلاد. وأظهرت الصور جوانب مختلفة من حياة الراحل منذ طفولته المبكرة. View this post on Instagram A post shared by HH Shk Dr Sultan AlQasimi…