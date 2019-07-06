أمير قطر يلتقي ترامب في واشنطن يوم 9 يوليو

يلتقي أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن يوم التاسع من تموز/يوليو الجاري لتبادل الآراء حول أبرز المستجدات في المنطقة والعالم، وفق قول وكالة الأنباء القطرية اليوم السبت.

وكان البيت الأبيض قد قال في حزيران/يونيو الماضي إن الزيارة ستتناول الروابط الاقتصادية والأمنية إلى جانب قضايا مكافحة الإرهاب.

وكانت تقارير إعلامية أمريكية كشفت أن أمير قطر سيدفع خلال الزيارة أكثر من 3 مليارات دولار لإتمام صفقة أسلحة تتضمن مروحيات أباتشي ومعدات متعلقة بها.

ومنذ بداية أزمة قطر مع جيرانها عملت الدوحة على إنفاق مليارات الدولارات على صفقات أسلحة ضخمة مع دول عديدة في محاولة على ما يبدو لشراء النفوذ وكسب مواقف من الدول المؤثرة عالميًا وفقًا لمحللين.‎