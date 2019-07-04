ظريف يعزي حاكم الشارقة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي بوفاة نجله

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قدم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الأربعاء، تعازيه لحاكم الشارقة بدولة الإمارت الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، بوفاة نجله خالد. وذكر موقع ”آخر الأخبار“ الإيراني، أن ”ظريف بعث رسالة إلى الشيخ سلطان أعرب فيها عن حزنه ومواساته“. وأعلن المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، الثلاثاء الماضي، عبر حسابه في ”تويتر“، أن الفقيد توفي الإثنين أثناء تواجده في…