مشهد مؤثر لحظة دفن الشيخ خالد بن سلطان

شيعت جموع غفيرة من المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات، اليوم الأربعاء، الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي نجل حاكم الشارقة إلى مثواه الأخير، حيث ووري الثرى في مقبرة ”الجبيل“، بعد إقامة صلاة الجنازة عليه في مسجد الملك فيصل بالشارقة.

#حاكم_الشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة يؤدون صلاة الجنازة على جثمان #خالد_بن_سلطان_القاسمي. pic.twitter.com/NjM4Sdgw9o — إذاعة الشارقة (@sharjah_radio) July 3, 2019

والتقطت عدسات الكاميرا، مشهدًا مؤثرًا، للحظة وداع الشيخ سلطان القاسمي لنجله خلال دفنه، حيث انحنى فوق قبره لإلقاء النظرة الأخيرة عليه، وحوله جموع المشيعين.

وتناقلت حسابات إماراتية بمواقع التواصل الاجتماعي الصورة وسط سيل من عبارات الترحم على الراحل ومواساة والده الشيخ سلطان بن محمد القاسمي.

اللهم أربط على قلب والدنا الشيخ سلطان القاسمي ، اللهم إجبره جبراً أنت وليه ، اللهم ألهمه الصبر والسلوان وثبّت قلبه ???????????? #خالد_بن_سلطان_القاسمي pic.twitter.com/1iax40KOJs — zulal.alhammadi (@Z__AlHammadi) July 3, 2019

اللهم إن عبدك

#خالد_بن_سلطان_القاسمي في ذمتك وحبل جوارك اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه،اللهم نور قبره ووسع مدخله وانس وحشته واجعل اللهم الفردوس الأعلى داره ومستقره pic.twitter.com/IGdH16X5c4 — BuHamdan-UAE (@AhmedBusniss) July 3, 2019

استودعناك ابنه وقلبه يا رحيم

ان قلوَبنا ل تحزن وان على فراقكم لمحزونون #خالد_بن_سلطان_القاسمي pic.twitter.com/m1iC2Ponfc — الغلا نساي SM (@Bacioo72) July 3, 2019

يذكر أن السلطات الإماراتية قد أعلنت أمس الثلاثاء أن الشيخ خالد بن سلطان قد وافته المنية يوم الاثنين في العاصمة البريطانية، لندن.

وأثار النبأ حالة واسعة من الحزن في الإمارات، حيث تفاعل معلقون على مواقع التواصل الاجتماعي مع هذه الفاجعة، ونعاه مواطنون ونخب، مقدمين التعازي لحاكم الشارقة.