مشهد مؤثر لحظة دفن الشيخ خالد بن سلطان

مشهد مؤثر لحظة دفن الشيخ خالد بن سلطان

المصدر: إرم نيوز

شيعت جموع غفيرة من المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات، اليوم الأربعاء، الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي نجل حاكم الشارقة إلى مثواه الأخير، حيث ووري الثرى في مقبرة ”الجبيل“، بعد إقامة صلاة الجنازة عليه في مسجد الملك فيصل بالشارقة.

والتقطت عدسات الكاميرا، مشهدًا مؤثرًا، للحظة وداع الشيخ سلطان القاسمي لنجله خلال دفنه، حيث انحنى فوق قبره لإلقاء النظرة الأخيرة عليه، وحوله جموع المشيعين.

وتناقلت حسابات إماراتية بمواقع التواصل الاجتماعي الصورة وسط سيل من عبارات الترحم على الراحل ومواساة والده الشيخ سلطان بن محمد القاسمي.

يذكر أن السلطات الإماراتية قد أعلنت أمس الثلاثاء أن الشيخ خالد بن سلطان قد وافته المنية يوم الاثنين في العاصمة البريطانية، لندن.

وأثار النبأ حالة واسعة من الحزن في الإمارات، حيث تفاعل معلقون على مواقع التواصل الاجتماعي مع هذه الفاجعة، ونعاه مواطنون ونخب، مقدمين التعازي لحاكم الشارقة.

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