أول تعليق رسمي إماراتي على تقارير بشأن الأميرة هيا بنت الحسين

علقت سفارة الإمارات في لندن، على ما يتردد من مزاعم بشأن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والأميرة هيا بنت الحسين، وتواجدها في الخارج.

وحول ما تردد من وجود اتصالات، لاستجلاء الموقف أو للضغط لعودة الأميرة هيا أو لمنع عودتها إلى دبي، فقد نقلت صحيفة الغارديان نفيًا من السفارة الإماراتية في لندن، لما يقال عن تدخلها أو مشاركتها في موضوع وجود الأميرة هيا ببريطانيا.

ونسبت الصحيفة لناطق باسم السفارة قوله، إن ”حكومة الإمارات لا تنوي التعليق على أي مزاعم تخص الحياة الشخصية للأفراد“. وجوابًا على سؤال عما إذا كانت حكومة الإمارات طرحت هذا الموضوع مع نظيراتها الألمانية أو البريطانية، أجاب الناطق بلسان السفارة: لا، لم يحصل ذلك.

يشار إلى أن موضوع الأميرة هيا، شقيقة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين، من والدهما، كان خضع طوال الأيام الماضية، إلى ضخّ إعلامي موسوم بالإثارة والفبركة تناوبت عليه مواقع إخبارية وحسابات على اليوتيوب معروفة بأنها جزء من شبكات إعلامية لا تتورع عن استغلال قضايا شخصية لخدمة أجندات سياسية.

وكان أبرز مظاهر هذا الضخ، قصيدة مفبركة نسبت للشيخ محمد بن راشد، دون أن يكون لها أساس من الصحة، حيث إن أشعار حاكم دبي وقصائده معروفة تنشر في موقعه وعلى حساباته بالسوشيال ميديا، ويجري تداولها بشكل رسمي من قبل وسائل الإعلام المحلية.