سلطنة عُمان تنفي إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل

نفت سلطنة عُمان، اليوم الثلاثاء، إقامتها أيّ علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، وفق ما صرح به مصدر مسؤول بوزارة الخارجية العمانية.

وقالت الوزارة عبر حسابها في تويتر: ”علق مصدر مطلع في وزارة الخارجية بأن ما تناقلته بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي حول إقامة علاقات دبلوماسية بين السلطنة ودولة إسرائيل، لا أساس لها من الصحة“.

وأضافت: ”وأن السلطنة حريصة على بذل كل الجهود لتهيئة الظروف الدبلوماسية المواتية لاستعادة الاتصالات بين كل الأطراف الدولية والإقليمية، للعمل على تحقيق سلام بين السلطة الوطنية الفلسطينية وحكومة دولة إسرائيل، بما يؤدي إلى قيام دولة فلسطين المستقلة“.

وان السلطنة حريصة على بذل كل الجهود لتهيئة الظروف الدبلوماسية المواتية لإستعادة الاتصالات بين كل الأطراف الدولية والإقليمية للعمل على تحقيق سلام بين السلطة الوطنية الفلسطينية وحكومة دولة إسرائيل بما يؤدي الى قيام دولة فلسطين المستقلة. — وزارة الخارجية (@MofaOman) July 2, 2019

والإثنين، قال رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد)، يوسي كوهين، في مؤتمر صحفي، إنّ وزارة خارجية بلاده فتحت مكتبًا تمثيليًا في سلطنة عُمان، معيدة العلاقات مع هذا البلد بعد انقطاعها عام 2000؛ على خلفية اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية.

وجاءت تصريحات كوهين عقب أيام من مشاركة سلطنة عمان في ”ورشة المنامة“، التي عقدت على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، لتنظيم الجانب الاقتصادي من خطة سلام أمريكية لتسوية النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، تعرف إعلاميًا بـ“ًصفقة القرن“، بمشاركة محدودة، مقابل مقاطعة تامة من جانب فلسطين ودول عربية أخرى.