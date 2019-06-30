الكويت تفرج عن ناصر الدويلة بكفالة مالية

أفادت منصات إخبارية كويتية، اليوم الأحد، أن النيابة العامة في البلاد، قامت بالإفراج عن ناصر الدويلة بكفالة مالية.
وتم القبض في الكويت على الدويلة وهو برلماني سابق مثير للجدل، يوم الجمعة الماضي، وأحيل إلى التحقيق، بتهم تتعلق بالإساءة للمملكة العربية السعودية.
وقالت صحيفة الرأي المحلية، على حسابها بتويتر: ”النيابة العامة تخلي سبيل المغرد ناصر الدويلة بكفالة 2000 دينار، بعد أن وجهت له تهمة الإساءة إلى السعودية“.
النيابة العامة تخلي سبيل المغرد ناصر الدويلة بكفالة 2000 دينار بعد أن وجهت له تهمة الإساءة إلى السعودية في «تويتر» pic.twitter.com/5RSFT5AVQd
— الراي (@AlraiMediaGroup) June 30, 2019
ودائمًا ما تثير مواقف وآراء الدويلة وهو برلماني سابق، ردود فعل مستهجنة في دول الخليج، إذ يتهم بالتعاطف مع جماعة الإخوان المسلمين التي تصنفها عدة دول خليجية ”جماعة إرهابية“.
وسبق أن أحيل الدويلة للقضاء في الكويت بتهم تتعلق بـ”الإساءة إلى السعودية“، عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إلا أنه أخذ حكمًا بالبراءة من تلك التهم.