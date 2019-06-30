الكويت تفرج عن ناصر الدويلة بكفالة مالية

إرم نيوز‬‎ - موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل

أفادت منصات إخبارية كويتية، اليوم الأحد، أن النيابة العامة في البلاد، قامت بالإفراج عن ناصر الدويلة بكفالة مالية. وتم القبض في الكويت على الدويلة وهو برلماني سابق مثير للجدل، يوم الجمعة الماضي، وأحيل إلى التحقيق، بتهم تتعلق بالإساءة للمملكة العربية السعودية. وقالت صحيفة الرأي المحلية، على حسابها بتويتر: ”النيابة العامة تخلي سبيل المغرد ⁧ناصر الدويلة⁩…