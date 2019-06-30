محكمة بحرينية تلغي سحب جنسية 92 شيعيًّا اتهموا بتشكيل حزب لصالح إيران

المصدر: ا ف ب

قضت محكمة الاستئناف البحرينية، اليوم الأحد، بإلغاء قرار سحب جنسية 92 شخصًا من أصل 138 شيعيًّا صدرت بحقّهم في أبريل أحكام بالسجن وسحب الجنسية بعدما أدينوا بتشكيل حزب بأمر من إيران، حسب ما أفاد مصدر قضائي.

وأيدت محكمة الاستئناف أحكام السجن الصادرة بحق جميع المتهمين وعددهم 138 شخصًا. وهذا ليس حكمًا نهائيًّا، إذ يتوقع أن تحال القضية إلى محكمة التمييز لتُصدر حكمًا نهائيًّا.

وقال المصدر القضائي لوكالة ”فرانس برس“: ”محكمة الاستئناف العليا الجنائية البحرينية ألغت (…) عقوبة إسقاط الجنسية عن 92 شيعيًّا أدينوا بقضية تنظيم ما يعرف بـ +حزب الله البحريني+ (…) لكنها أيّدت عقوبات السجن عليهم“.

وكانت محكمة الدرجة الأولى قضت في أبريل بسجن 69 شيعيًّا مدى الحياة، و39 آخرين بالسجن لمدة عشر سنوات، و23 شخصًا بالسجن لمدة سبع سنوات، و6 متهمين لثلاث سنوات، ومتهم واحد لخمس سنوات، وبتجريد المتهمين الـ138 من جنسيتهم.

وحسب ”مركز البحرين للحقوق والديمقراطية“، هذه أكبر مجموعة من الأشخاص يتم الحكم عليهم وتجريدهم من جنسيتهم في محاكمة واحدة منذ بداية الدعاوى القضائية ضد ناشطين شيعة.

وأدين هؤلاء بمحاولة تشكيل ”جماعة إرهابية“ على غرار ”حزب الله“ اللبناني، حليف إيران.

وتنفي السلطات ممارسة أي سياسة تمييزية، مؤكدة أنها تواجه جماعات عنيفة مرتبطة بإيران المجاورة التي تنفي بدورها اتهامات المنامة.

والبحرين مقر الأسطول الخامس الأمريكي وحليفة لواشنطن. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خفّف من القيود المفروضة على بيع الأسلحة لهذا البلد منذ تسلمه الحكم في يناير 2017.