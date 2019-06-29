إطلاق اسم رئيس مجلس الأمة الكويتي بدل ”البحرين“ على شارع فلسطيني‎

قررت بلدية يطا، في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية، تغيير اسم أحد شوارعها من ”البحرين“ إلى ”مرزوق الغانم“، رئيس مجلس الأمة الكويتي؛ تقديرًا لموقف بلاده من القضية الفلسطينية.

وجاء في قرار البلدية الذي نشرته على صفحتها بفيسبوك: ”بناءً على مناشدات مواطنين وجهات اعتبارية، وتوجهات المجلس البلدي، والقيادة الفلسطينية الرافضة لصفقة القرن، قرر رئيس بلدية يطا، إبراهيم أبو زهرة، تلبية مناشدات المواطنين بتغيير اسم الشارع؛ تقديرًا لموقف الكويت الرافض لصفقة القرن“.

وأضاف: ”موقف الكويت ملتحم مع الشعب الفلسطيني وقيادته المتمثلة في منظمة التحرير، في كل مساعي التحرر والانعتاق من الاحتلال“.

والأسبوع الماضي، استضافت البحرين ”مؤتمر السلام من أجل الازدهار“ (ورشة المنامة)، الشق الاقتصادي لخطة السلام في الشرق الأوسط، المعروفة إعلاميًا بـ ”صفقة القرن“.

وقال وزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد آل خليفة، الجمعة: إن ”ورشة المنامة“ ليست خطوة للتطبيع مع إسرائيل.

وأوضح آل خليفة أن ”ورشة المنامة ليست خطوة للتطبيع مع إسرائيل (..) خطوات التطبيع تكون برفع علم وفتح الحدود“.

وأكد وزير الخارجية البحريني أن بلاده تدعم حق الشعب الفلسطيني بدولة على حدود 67، وعاصمتها القدس الشرقية.

وتابع: ”للسلطة الفلسطينية رأي نحترمه، وهي تحترم موقفنا“.

ومضى الوزير البحريني قائلًا: ”لم نسمع إلى الآن عن أي خطة سياسية للسلام (..) ولا نعلم أي شيء عما يسمى صفقة القرن“.

وعن التوتر الإيراني الأمريكي، قال: ”نقدر الموقف الأمريكي بعدم الانجرار إلى مواجهة عسكرية تسعى إليها إيران“.

وردًا على انتقادات فلسطينية بشأن تواصله مع وسائل إعلام إسرائيلية، أوضح الوزير البحريني: ”تحدثت لوسائل إعلام إسرائيلية لإيصال موقفنا مباشرة لشعبها“.