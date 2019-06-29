وفاة الوزير الإماراتي السابق سعيد عبدالله بن سلمان في المنفى.. فمن هو؟

نعت حسابات بمواقع التواصل الاجتماعي الوزير الإماراتي السابق سعيد عبدالله بن سلمان في منفاه الاختياري بألمانيا، حيث يعد واحدا من قادة فرع تنظيم الإخوان الإماراتي الهاربين إلى خارج وطنهم منذ سنوات.

وكتب ابنه الذي يعيش في الإمارات أسامه سعيد سلمان : “ انعي إليكم والدي الدكتور سعيد عبدالله بن سلمان، الذي وافته المنية صباح اليوم في احد مستشفيات المانيا سنوافيكم بتفاصيل وصول الجثمان والعزاء لاحقاً باذن الله انا لله وانا اليه لراجعون.“

انعي إليكم والدي الدكتور سعيد عبدالله بن سلمان، الذي وافته المنية صباح اليوم في احد مستشفيات المانيا

سنوافيكم بتفاصيل وصول الجثمان والعزاء لاحقاً باذن الله

انا لله وانا اليه لراجعون — أسامه سعيد سلمان (@Osama_Salman) June 29, 2019

وكتب حساب باسم الاستثنائية نور: ”سعيد عبدالله بن سلمان ، خان الوطن ، وتآمر لزعزعة أمنه واستغل مناصبه مع قيادات الشر الإخونجية للتآمر على حكامنا والتأثير على شبابنا . سعيد ، خان وطن وقيادة وشعب و هرب بطائرة خاصة إلى ألمانيا واليوم سيصل جثمانه ليدفن في “ حضن الوطن الذي خانه“ هل هناك أحن عليك من وطنك ؟“

سعيد عبدالله بن سلمان ، خان الوطن ، وتآمر لزعزعة أمنه واستغل مناصبه مع قيادات الشر الإخونجية للتآمر على حكامنا والتأثير على شبابنا .

سعيد ، خان وطن وقيادة وشعب و هرب بطائرة خاصة إلى ألمانيا واليوم سيصل جثمانه ليدفن في " حضن الوطن الذي خانه" هل هناك أحن عليك من وطنك ؟ — الإستثنائية نور! (@Nour_albloushi) June 29, 2019

وتقول مصادر محلية سلمان قرر الهروب من الإمارات قبل نحو 7 سنوات بعد قطيعة الدولة مع تنظيم الإخوان الذي كان أحد قيادته في البلاد.

وجاء اختيار سلمان مغادرة الإمارات رغم أنه حظي فيها بسلسلة كبيرة من المناصب البارزة فقد تولى منصب وزير الإسكان وتخطيط المدن في أول حكومة اتحادية، ثم وزير الزراعة والثروة السمكية .

وكان أول سفير مقيم لدولة الإمارات العربية المتحدة في باريس والسوق الأوروبية في بروكسل، وشغل منصب وزير التربية والتعليم والشباب، والرئيس الأعلى لجامعة الإمارات، كما كان عضواً في المجلس التنفيذي لليونسكو في دورتين متتاليتين.

ويقول مركز المسبار ومقره الإماررات إن تولي سعيد سلمان منصب وزير التربية مكن الإخوان من إدارة المناهج في وزارة التربية والتعليم، لسبع سنوات حتى نهاية 1983، وتمكنوا من إصدار 120 مقرراً دراسياً اعتبروها أحد أكبر إنجازاتهم.

وقد وزير الدولة القطري حمد الكواري إلى نعيه: ”ببالغ التأثر علمت بإنتقال الدكتور سعيد عبدالله سلمان إلى رحمة الله كرس حياته لخدمة التعليم وأُجْبِرَ على ترك بلده وتوفي في ألمانيا بعيدا عن الأهل والوطن“.