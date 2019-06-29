مصدر عراقي لـ“إرم نيوز“: اقتحام السفارة البحرينية نفذته كتائب حزب الله

كشف مصدر عراقي، الجمعة، أن مليشيات ما يعرف بـ“كتائب حزب الله العراق“ التي يمولها الحرس الثوري الإيراني، وراء عمليات تحشيد أنصارها للهجوم على السفارة البحرينية ببغداد والتي حصلت في وقت متأخر من مساء يوم الخميس.

وقال المصدر العراقي الذي فضل عدم ذكر اسمه لـ“إرم نيوز“، إن“كتائب حزب الله العراق هي التي تقف وراء عملية التظاهر أمام السفارة البحرينية في العاصمة بغداد والإيعاز لأنصارها المتظاهرين باقتحام مبنى سفارة المملكة“.

وأشار المصدر إلى أن ”هذه الجماعة المسلحة التي يمولها الحرس الثوري الإيراني كانت منذ أيام تحشد أنصارها ضد البحرين بسبب استضافة الأخيرة لمؤتمر ورشة البحرين لدعم عملية السلام والتي ناقشت تشجيع الاستثمار بالأراضي الفلسطينية“.

وكانت تقارير صحفية كشفت أن كتائب حزب الله هي من تولت عملية تدريب البحرينيين الشيعية في مقرات عسكرية في كربلاء والنجف وبغداد لتنفيذ هجمات مسلحة ضد قوات الشرطة البحرينية.

وفي مارس 2014، قالت التقارير إن عناصر ”سرايا الأشتر“ وشقيقتها ”سرايا المختار“ في البحرين يجرون تدريبًا من قبل ”كتائب حزب الله“ في العراق.

وفي سياق متصل، قالت الخارجية العراقية في بيان صحافي مساء الجمعة، إن وزير الخارجية محمد علي الحكيم أجرى اتصالاً هاتفيًا مع نظيره البحريني خالد بن أحمد آل خليفة.

ونقل البيان العراقي أن ”الحكيم أعرب عن إدانته لاقتحام عدد من المتظاهرين لمقر السفارة البحرينية“، مؤكدًا التزام العراق بأمن البعثات الدبلوماسية، ومنها سفارة مملكة البحرين، مبينًا أن ”مثل هذه الأحداث لن تؤثـر في مستوى العلاقات، أو التمثيل الدبلوماسي بين بغداد والمنامة“.

من جهته أعرب خالد بن حمد آل خليفة وزير الخارجية البحريني، بحسب البيان، عن تفهم البحرين لما حدث، مؤكدًا أن مثل هذه الأفعال لن تؤثر في العلاقات الأخوية بين البلدين.