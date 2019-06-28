وزير خارجية البحرين: مؤتمر المنامة ليس تطبيعًا‎ مع إسرائيل

قال وزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد آل خليفة، اليوم الجمعة، إن ”ورشة المنامة“ ليست خطوة للتطبيع مع إسرائيل.

وجاء ذلك خلال مقابلة متلفزة أجراها وزير الخارجية البحريني مع فضائية ”العربية“ السعودية، اليوم الجمعة.

وأوضح آل خليفة أن ”ورشة المنامة ليست خطوة للتطبيع مع إسرائيل، وخطوات التطبيع تكون برفع علم وفتح الحدود“، مؤكدًا أن البحرين تدعم حق الشعب الفلسطيني بدولة على حدود الـ 67، وعاصمتها القدس الشرقية.

وتابع:“للسلطة الفلسطينية رأي نحترمه، وهي تحترم موقفنا“.

ومضى الوزير البحريني قائلًا:“لم نسمع إلى الآن عن أي خطة سياسية للسلام، ولا نعلم أي شيء عمّا يسمى صفقة القرن“.

وعن التوتر الإيراني الأمريكي، قال:“نقدّر الموقف الأمريكي بعدم الانجرار إلى مواجهة عسكرية تسعى إليها إيران“.

وأشار إلى أن طهران تتحمل مسؤولية أي مواجهة أو تصعيد عسكري في المنطقة.