ملك البحرين يعلق على موقف العراق من الاعتداء على سفارة بلاده في بغداد  

علق العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، على موقف الحكومة العراقية من الاعتداء الذي استهدف مبنى سفارة البحرين في بغداد.

واقتحم متظاهرون عراقيون، مساء الخميس، مبنى السفارة البحرينية في العاصمة بغداد؛ احتجاجًا على استضافة ”مؤتمر المنامة“، الأمر الذي أدانته الحكومة العراقية، وتوعدت بتقديم المتورطين فيه للعدالة.

وقالت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، إن عاهل البلاد، أكد اليوم الجمعة، خلال اتصال هاتفي، مع الرئيس العراقي برهم صالح، ”تقديره للموقف العراقي من الاعتداء، وما اتخذته بغداد من إجراءات لأجل توفير الحماية اللازمة“.

وأضاف المصدر، أن الملك حمد بن عيسى، عبر عن ”اعتزاز البحرين بعمق العلاقات مع جمهورية العراق، فيما أكد الرئيس صالح حرص العراق على تعزيز العلاقات بين البلدين“.

وشدد صالح على أن جمهورية العراق ”لا يمكن أن تسمح أبدًا بالنيل من تلك العلاقات الوثيقة“، معربًا عن ”تقديره لمواقف مملكة البحرين الداعمة لبلاده في كافة المواقف والظروف“.