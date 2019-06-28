قرقاش: تيليرسون اتخذ موقفًا أعاق قدرته على التعامل الجاد مع أزمة قطر

اعتبر وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، أن وزير الخارجية الأمريكي السابق، ريكس تيليرسون، اتخذ موقفًا مبكرًا أعاق قدرته على التعامل الجاد مع أزمة قطر غداة اندلاعها.

وتأتي تصريحات الوزير الإماراتي، بعد إدلاء ريكس تيليرسون بشهادة أمام الكونغرس الأمريكي، تضمنت رؤيته للأزمة القطرية، وطريقة التعامل معها حين كان وزيرًا.

وقال قرقاش، في تغريدة عبر حسابه على تويتر: ”من غير اللائق التعليق على التفاصيل الداخلية لشهادة الوزير السابق ريكس تيليرسون أمام الكونغرس، ولكن كشاهد عيان أرى أن فشل جهوده يعود إلى تطلعه إلى حلّ سريع وسطحي لايراعي المشاغل الحقيقية للدول الأربع حول دعم الدوحة للتطرف والإرهاب والتدخل في الشأن الداخلي“.

من غير اللائق التعليق على التفاصيل الداخلية لشهادة الوزير السابق ريكس تيليرسون أمام الكونغرس، ولكن كشاهد عيان ارى أن فشل جهوده يعود الى تطلعه الى حلّ سريع وسطحي لايراعي المشاغل الحقيقية للدول الأربع حول دعم الدوحة للتطرف والإرهاب والتدخل في الشأن الداخلي. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) June 28, 2019

وأوضح قرقاش أن ”تيليرسون القادم من القطاع الخاص، اتخذ موقفًا محددًا ومبكرًا أعاق قدرته على التعامل الجاد والفاعل مع أزمة قطر“.

وأضاف: ”متابعتنا معه خلصت إلى أن مشاغل الدول الأربع، لم تكن في صلب اهتمامه، ومن الواضح أن الوعود القطرية آنذاك حول ملف التطرف والإرهاب لم تفِ بها الدوحة“.