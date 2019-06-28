الرئيس الصيني: منطقة الخليج تقف عند مفترق طرق الحرب والسلام

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الجمعة، إن منطقة الخليج أصبحت الآن في وضع حساس للغاية و“تقف عند مفترق طرق الحرب والسلام“.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، أن الرئيس الصيني، أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، خلال لقاء على هامش قمة مجموعة الـ 20 في أوساكا، بأن ”الصين تقف دائمًا إلى جانب السلام وتعارض الحرب“.

ونقلت الوكالة عن شي قوله: ”تقف الصين دومًا إلى جانب السلام وتعارض الحرب، يتعين أن تحافظ كافة الأطراف على الهدوء وأن تتحلى بضبط النفس وتدعم الحوار والمشاورات وتتعاون لحفظ السلام والاستقرار في المنطقة“.

وتصاعدت التوترات في الخليج، لا سيما بين إيران والولايات المتحدة، بعدما اتهمت واشنطن طهران بالمسؤولية عن هجوم استهدف ست ناقلات نفط في مايو/ أيار ويونيو/ حزيران، وهو ما تنفيه طهران.

وفي الأسبوع الماضي، أسقطت إيران طائرة مسيرة أمريكية، قالت إنها دخلت مجالها الجوي، بينما ذكرت واشنطن أنها كانت في الأجواء الدولية.

وتراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في اللحظة الأخيرة، عن قرار شن ضربات جوية على إيران ردًّا على إسقاط الطائرة.