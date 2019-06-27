الخارجية العراقية: أمن السفارات خط أحمر وسنلاحق المحرضين بحادثة سفارة البحرين

أدانت وزارة الخارجية العراقية، قيام بعض المتظاهرين باقتحام سفارة مملكة البحرين لدى بغداد.

وقالت الوزارة في بيان نُشر على صفحتها في ”فيسبوك“: ”نؤكد التزامنا بحرمة البعثات الدبلوماسية، وضرورة عدم تعرض أمنها للخطر“.

وشددت على أن ”أمن السفارات خط أحمر لا نسمح بتجاوزه وأن السلطات الأمنية اتخذت جميع الإجراءات، ونبذل أقصى الجهود في ملاحقة المتسببن والمحرضين على هذه الأعمال“.

وأضافت أنه ”ألقي القبض على عدد منهم، لأحالتهم إلى القضاء لينالوا قصاصهم العادل، علاوة على اتخاذ التدابير اللازمة لحماية مبنى السفارة البحرينية ضد أي اقتحام، أو اعتداء على موظفيها، ومنع أي إخلال بأمنها“.

من جانبها، أعربت الحكومة العراقية عن ”أسفها الشديد لقيام عدد من المتظاهرين بالتجاوز على مبنى سفارة مملكة البحرين، والقيام بأعمال تخريبية مخالفة للقانون وسلطة الدولة وحصانة البعثات الدبلوماسية“.

وأضافت الحكومة في بيان نشرته على صفحتها في ”فيسبوك“: ”اتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات الحازمة والفورية لإخراجهم من السفارة وكذلك لإعادة النظام وتوفير الحماية اللازمة واعتقال المتسببين تمهيدًا لتقديمهم إلى القضاء“.