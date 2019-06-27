البحرين تستدعى سفيرها في العراق بعد اقتحام سفارتها

استدعت البحرين سفيرها في العراق يوم الخميس للتشاور بعدما اقتحم محتجون ساحة سفارة المملكة في بغداد ونزعوا العلم احتجاجًا على المؤتمر الذي رعته الولايات المتحدة في المنامة بشأن السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

وقالت وزارة الخارجية البحرينية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني: ”تستنكر وزارة خارجية مملكة البحرين الاعتداء المرفوض الذي استهدفت مبنى سفارة مملكة البحرين لدى جمهورية العراق الشقيق من قبل متظاهرين وأدى إلى أعمال تخريبية في مبنى السفارة“.

واقتحم أكثر من 200 متظاهر ساحة السفارة البحرينية في بغداد، احتجاجًا على المؤتمر الذي قادته الولايات المتحدة في البحرين بشأن السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

وقالت مصادر أمنية إن الشرطة العراقية أطلقت الرصاص على المتظاهرين لتفريق الحشد، ولم ترد أنباء عن إصابات.

وقال ضابط في الشرطة متمركز قرب السفارة: ”استخدمنا مكبرات الصوت في سياراتنا لحث المحتجين على مغادرة المجمع“.

وأضاف: ”بعدما رفضوا، اضطرت الشرطة لإطلاق النار في الهواء“.