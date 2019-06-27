قرقاش: الاعتداء على سفارة البحرين في العراق تصعيد خطير

أكد وزير الدولة للشوؤن الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، أن الاعتداء على سفارة مملكة البحرين مرفوض ومستهجن وتصعيد خطير على المستوى القانوني والسياسي.

وقال قرقاش في تغريدة على حسابه بموقع تويتر، إن ”الاعتداء على سفارة مملكة البحرين الشقيقة في بغداد مرفوض ومستهجن وتصعيد خطير على المستوى القانوني والسياسي، وندعو الحكومة العراقية إلى الوفاء بمسؤولياتها والتزاماتها القانونية تجاه حماية العمل الدبلوماسي ومقار البعثات في العاصمة والمدن العراقية“.

الاعتداء على سفارة مملكة البحرين الشقيقة في بغداد مرفوض ومستهجن وتصعيد خطير على المستوى القانوني والسياسي، وندعو الحكومة العراقية الى الوفاء بمسؤولياتها وإلتزاماتها القانونية تجاه حماية العمل الدبلوماسي ومقار البعثات في العاصمة والمدن العراقية. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) June 27, 2019

من جانبها، أعربت الإمارات العربية المتحدة عن استنكارها الشديد لاقتحام سفارة البحرين في العاصمة العراقية بغداد.

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية في البلاد (وام)، إن ما حدث يعد ”مخالفة صريحة للأعراف والمواثيق الدبلوماسية التي تحكم وتنظم علاقات العمل الدبلوماسي بين الدول“.

ودعا البيان ”الحكومة العراقية إلى القيام بمسؤولياتها تجاه المحافظة على الالتزامات الدولية الواضحة بموجب المعاهدات الدولية التي تضمن أمن العمل الدبلوماسي“.

وشدد على ”ضرورة صون مقار البعثات الدبلوماسية وتوفير الحماية لها التزامًا بالقانون الدولي واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية“.

وأكدت الخارجية الإماراتية ”وقوف دولة الإمارات التام مع مملكة البحرين في مواجهة أي تهديد يمس أمنها وأمن بعثاتها الدبلوماسية“، مستنكرة ”عملية التحشيد التي تقوم بها بعض الجهات تجاه البحرين“.

واقتحم أكثر من 200 متظاهر ساحة السفارة البحرينية في بغداد، احتجاجًا على المؤتمر الذي قادته الولايات المتحدة في البحرين بشأن السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

وقالت مصادر أمنية إن الشرطة العراقية أطلقت الرصاص على المتظاهرين لتفريق الحشد، ولم ترد أنباء عن إصابات.

وقال ضابط في الشرطة متمركز قرب السفارة: ”استخدمنا مكبرات الصوت في سياراتنا لحث المحتجين على مغادرة المجمع“.

وأضاف: ”بعدما رفضوا، اضطرت الشرطة لإطلاق النار في الهواء“.