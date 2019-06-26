الإمارات توسع نظام الإقامة الدائمة ليشمل ”أصحاب الرواتب العالية“

أصبح ”أصحاب الرواتب العالية“ ضمن المخول لهم الحصول على الإقامة طويلة الأمد في دولة الإمارات، وذلك وفقًا للنظام الجديد الذي أقرته الدولة لنظام الإقامة الدائمة ”البطاقة الذهبية“.

وستشمل الإقامة طويلة الأمد المديرين التنفيذيين الذي يحصلون على راتب شهري قدره 30,000 درهم (8,167 دولار) فما فوق، بحسب ما نقلته ”جلف نيوز“ عن رئيس الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، محمد المري.

ويشترط في المديرين التنفيذين المتقدمين للحصول على ”البطاقة الذهبية“، التي تمنح حامليها إقامة مدة 10 سنوات، أن يكونوا من حملة درجة البكالوريوس، ولديهم خبرة لا تقل عن 5 سنوات في الإمارات.

وسيتم ضم المديرين التنفيذيين إلى فئة المواهب الخاصة.

ويسمح نظام الإقامة الدائمة للمستحقين بتأشيرات إقامة تصل إلى عشرة أعوام قابلة للتجديد، إذا توافرت شروط الأهلية.

ويتيح للمستثمرين الأجانب تملك شركات مقرها الإمارات بنسبة 100%، بعد أن كان غير مسموح للأجانب بشكل عام تملك أكثر من 49% من أي شركة في دولة الإمارات مالم تكن مدرجة في ”منطقة حرة خاصة“.