أكاديمي إماراتي يكشف عن اعتذار رجال أعمال إماراتيين عن حضور ”ورشة المنامة“

أكاديمي إماراتي يكشف عن اعتذار رجال أعمال إماراتيين عن حضور ”ورشة المنامة“

المصدر: فريق التحرير

قدم أكاديمي إماراتي شكره لرجال الأعمال الإماراتيين الذين رفضوا المشاركة في ”ورشة المنامة“ التي تنطلق أعمالها اليوم الثلاثاء.

ووصف أستاذ العلوم السياسية الإماراتي عبد الخالق عبدالله، في تغريدة نشرها على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي، ورشة المنامة بالقول: ”ليس لأحد فيها لا ناقة ولا جمل“.

وأضاف ”ليعلم سعادة المستشار كوشنر والمشاركون في ورشة المنامة أن فلسطين ليست للبيع بـ 50 مليار دولار ولا حتى بـ 500 مليار دولار“.

 وقال ”كما هي ليست للبيع بكل ثروات أمريكا وأموال الدنيا“.

وتبدأ ورشة المنامة وعنوانها ”السلام من أجل الازدهار“ في العاصمة البحرينية اليوم وتنتهي أعمالها يوم غد.

ويقاطع الفلسطينيون الورشة، مؤكدين أنها تشكل تنازلًا عن حقوق الشعب الفلسطيني وانقلابًا على ما تم الاتفاق عليه برعاية أممية مع الاحتلال الإسرائيلي، وأن الورشة تمثل الشق الثاني من صفقة القرن التي تسعى الولايات المتحدة إلى فرضها على الفلسطينيين.

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