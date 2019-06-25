أكاديمي إماراتي يكشف عن اعتذار رجال أعمال إماراتيين عن حضور ”ورشة المنامة“

قدم أكاديمي إماراتي شكره لرجال الأعمال الإماراتيين الذين رفضوا المشاركة في ”ورشة المنامة“ التي تنطلق أعمالها اليوم الثلاثاء.

ووصف أستاذ العلوم السياسية الإماراتي عبد الخالق عبدالله، في تغريدة نشرها على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي، ورشة المنامة بالقول: ”ليس لأحد فيها لا ناقة ولا جمل“.

وأضاف ”ليعلم سعادة المستشار كوشنر والمشاركون في ورشة المنامة أن فلسطين ليست للبيع بـ 50 مليار دولار ولا حتى بـ 500 مليار دولار“.

وقال ”كما هي ليست للبيع بكل ثروات أمريكا وأموال الدنيا“.

ليعلم سعادة المستشار كوشنر والمشاركين في ورشة المنامة ان فلسطين ليست للبيع ب 50 مليار $ ولا حتى ب 500 مليار $ كما هي ليست للبيع بكل ثروات امريكا واموال الدنيا. وشكرا لرجال الإعمال في الامارات الذين اعتذروا عن المشاركة في ورشة المنامة التي ليس لاحد فيها لا ناقة ولا جمل. — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) June 24, 2019

وتبدأ ورشة المنامة وعنوانها ”السلام من أجل الازدهار“ في العاصمة البحرينية اليوم وتنتهي أعمالها يوم غد.

ويقاطع الفلسطينيون الورشة، مؤكدين أنها تشكل تنازلًا عن حقوق الشعب الفلسطيني وانقلابًا على ما تم الاتفاق عليه برعاية أممية مع الاحتلال الإسرائيلي، وأن الورشة تمثل الشق الثاني من صفقة القرن التي تسعى الولايات المتحدة إلى فرضها على الفلسطينيين.