اصطدام طائرة كويتية بجسر في مطار نيسن الفرنسي‎

اصطدمت طائرة تابعة للخطوط الجوية الكويتية مساء يوم الاثنين، كانت متجهة إلى الكويت، ببوابة أحد الجسور في مطار نيسن الفرنسي بسبب خطأ توجيهي أدى إلى أضرار مادية في جناح الطائرة دون أي إصابات بشرية.

وعلقت شركة الخطوط الجوية على الحادث الذي تعرضت له طائرتها، قائلةً إنه ”بعد وصول رحلتها رقم ١٨٢ التي أقلعت من الكويت بطائرة البوينغ ER 777-300 إلى باريس / نيس وأثناء توجيهها على أرض مطار نيس في فرنسا من قبل الموجه الأرضي وبخطأ من توجيهه ارتطم طرف جناح الطائرة الأيسر ببوابة الجسر الأوسط الممتد من مبنى مطار نيس الدولي إلى الساحة“.

وبخطأ من توجيههه ارتطم طرف جناح الطائرة الأيسر ببوابة الجسر الأوسط الممتد من مبنى مطار نيس الدولي إلى الساحة، وقد تم إنزال جميع الركاب وطاقم الطائرة إعتياديا من البوابة الأمامية للطائرة بسلام دون أية إصابات والحمد لله، وعليه فقد تم إلغاء الرحلة المقررة اليوم الأثنين من نيس -٢ — Kuwait Airways (@KuwaitAirways) June 24, 2019

وأوضحت الشركة في بيانها أنه ”تم إنزال جميع الركاب وطاقم الطائرة اعتياديا من البوابة الأمامية للطائرة بسلام دون أي إصابات والحمد لله، وعليه فقد تم إلغاء الرحلة المقررة اليوم الاثنين من نيس إلى الكويت وتقوم الجهات المعنية في الخطوط الجوية الكويتية حاليًا بالترتيبات اللازمة لتوفير الحجوزات البديلة والسكن الملائم للعملاء الكرام المقرر سفرهم على الرحلة الملغية“.

إلى الكويت وتقوم الجهات المعنية في الخطوط الجوية الكويتية حالياً بالترتيبات اللازمة لتوفير الحجوزات البديلة والسكن الملائم للعملاء الكرام المقرر سفرهم على الرحلة الملغية كما باشر الجهاز الفني بالترتيبات اللازمة لإصلاح الضرر الذي أصاب جناح الطائرة بأسرع وقت ممكن وعودتها للعمل -٣ — Kuwait Airways (@KuwaitAirways) June 24, 2019

وأكدت الشركة ”مباشرة الجهاز الفني بالترتيبات اللازمة لإصلاح الضرر الذي أصاب جناح الطائرة بأسرع وقت ممكن وعودتها للعمل ضمن إسطول الشركة. كما باشرت الشركة بالتعاون مع السلطات الفرنسية المختصة بالتحقيقات اللازمة“.