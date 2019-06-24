حبس رجل أعمال وزوجته و4 وافدين في الكويت

قضت محكمة التمييز في الكويت، اليوم الإثنين، بسجن رجل أعمال كويتي وزوجته وأربعة وافدين بمدد متفاوتة بين (3- 10) سنوات، في قضية بيع عقارات وهمية تجاوزت عشرات الملايين.

وتضمن الحكم سجن رجل الأعمال عشرة أعوام، وحبس زوجته ثلاثة أعوام، وحبس الوافدين الأربعة المدانين في ذات القضية بمدد ثلاثة وعشرة أعوام مع الشغل والنفاذ، وفقًا لصحيفة ”القبس“ الكويتية.

وكشف حساب (أمن ومحاكم) المختص بالأخبار الأمنية والقضائية، أنه بالحكم الصادر يتم إسدال الستار على أول قضية غسل أموال ونصب عقاري بأكثر من 70 مليون دينار عن مشاريع وهمية داخل وخارج الكويت.

محكمة التمييز تسدل الستار على أول قضية غسل أموال ونصب عقاري بأكثر من 70 مليون دينار عن مشاريع وهمية داخل وخارج الكويت وتقضي بحبس مواطن ١٠ سنوات وزوجته ووافدين 3 سنوات

*المحامي علي العطار :

الان دور الجهات المعنية لاسترجاع أموال الضحايا pic.twitter.com/yRUZ4i4Veo — أمن ومحاكم (@mediacourt) June 24, 2019

وتسعى الكويت بمختلف قطاعاتها الحكومية إلى محاربة الفساد، وإحالة جميع المتهمين في قضايا الفساد المالي، والاستيلاء على المال العام إلى القضاء؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وكان تقرير صادر عن منظمة الشفافية الدولية في شباط/ فبراير 2018، ذكر أن الكويت تخلفت هذا العام 10 مراكز في مؤشر مدركات الفساد، لتصبح في المركز الـ85 عالميًا، والخامس في مستوى الفساد على نطاق دول الخليج العربي، والثاني على المستوى العربي.