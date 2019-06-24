دعوة رباعية إلى ”حلول دبلوماسية“ للأزمة مع إيران

المصدر: ا ف ب

دعت أمريكا وبريطانيا والإمارات والسعودية إلى ”حلول دبلوماسية“ لخفض التصعيد مع إيران، بحسب بيان وزعته وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الإثنين.

وأفاد البيان الصادر عن الدول الأعضاء في اللجنة الرباعية حول اليمن ”ندعو إيران إلى التوقف عن أي خطوات أخرى تهدد الاستقرار الإقليمي، ونحض على التوصل إلى حلول دبلوماسية تخفّض من حدة التوتر“.

وعبّرت الدول عن ”القلق العميق بشأن التوتر المتصاعد في المنطقة والخطر الذي يشكله النشاط الإيراني المزعزع للسلام والأمن في اليمن والمنطقة بأسرها“.

واعتبرت الدول الأربع أنّ الهجمات ضد ناقلات نقط قرب مضيق هرمز في الخليج في 12 أيار/مايو و13 حزيران/يونيو ”تهدد الممرات البحرية الدولية التي نعتمد عليها جميعًا لشحن بضائعنا“.

وتابعت أنه ”يجب السماح للبواخر وأطقمها بأن تبحر في المياه الدولية بأمان“.

ووزعت وزارة الخارجية الأميركية البيان بينما كان وزير الخارجية مايك بومبيو يجري في أبوظبي محادثات مع مسؤولين إماراتيين بعد زيارة إلى السعودية.