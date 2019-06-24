مبعوث ترامب لشؤون إيران يبحث في مسقط التطورات بالمنطقة

بحث المبعوث الخاص لشؤون إيران، كبير مستشاري السياسة لوزير الخارجية الأمريكية، براين هوك، يوم الاثنين في مسقط، تطورات الأوضاع في المنطقة، وفق ما أفاد مصدر عُماني رسمي.

وتأتي المباحثات غداة نفي وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، صحة ادعاءات إعلامية حول إرسال الرئيس دونالد ترامب رسالة إلى إيران عبر سلطنة عُمان، طلب فيها الحوار بين واشنطن وطهران، كما ذكرت تقارير إعلامية.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء العمانية الرسمية، فإن سلطان النعماني، وزير المكتب السلطاني، استقبل صباح اليوم، هوك والوفد المرافق له.

وأضافت الوكالة أنه ”تم تبادل الأحاديث حول العلاقات الثنائية وسبل تطويرها بما يحقق مصالح البلدين“، مشيرة إلى أنه ”تم التطرق إلى تطورات الأوضاع التي تشهدها المنطقة حاليًا“.