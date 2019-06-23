 قرقاش: لا يمكن احتواء التوترات في الخليج إلا سياسيًا

أعلن وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، اليوم الأحد، أنه لا يمكن احتواء التوترات في الخليج إلا سياسيًا.
وقال قرقاش في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: ”لا يمكن معالجة التوترات في الخليج إلا سياسيًا“.
وأضاف: ”الأزمة التي تتشكل منذ فترة طويلة تحتاج لاهتمام جماعي لوقف التصعيد أولًا وللتوصل لحلول سياسية عبر الحوار والمفاوضات“.
Tensions in the Gulf can only be addressed politically. Crisis long in the making requires collective attention; primarily to de escalate & to find political solutions thru dialogue & negotiations. Regional voices important to achieve sustainable solutions.
— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) June 23, 2019