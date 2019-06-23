 قرقاش: لا يمكن احتواء التوترات في الخليج إلا سياسيًا

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أعلن وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، اليوم الأحد، أنه لا يمكن احتواء التوترات في الخليج إلا سياسيًا‎. وقال قرقاش في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: ”لا يمكن معالجة التوترات في الخليج إلا سياسيًا“. وأضاف: ”الأزمة التي تتشكل منذ فترة طويلة تحتاج لاهتمام جماعي لوقف التصعيد أولًا وللتوصل لحلول سياسية عبر…