اليمن.. عبدالملك يوجه بـ“نزع بؤر التوتر“ في سقطرى‎

وجّه رئيس الحكومة اليمنية، معين عبدالملك، مساء يوم الأربعاء، باتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط الأمن ونزع بؤر التوتر في محافظة سقطرى، بالمحيط الهندي، قرب خليج عدن.

واندلعت، أمس الثلاثاء، اشتباكات بين قوات خفر السواحل، وقوات ”الحزام الأمني“، المدعومة في ميناء سقطرى.

وذكرت الوكالة اليمنية الرسمية للأنباء أن عبدالملك أجرى اتصالات هاتفية بمحافظ سقطرى، رمزي محروس، ومسؤولين وقيادات أمنية وعسكرية لمتابعة الوضع الأمني.

وأضافت أنه وجه بـ“اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لحفظ الأمن ونزع كل بؤر التوتر والاحتقانات، والعمل على تجاوز الإشكالات الأخيرة“.

وسقطرى هي كبرى جزر أرخبيل يحمل الاسم ذاته، مكون من ست جزر، ويحتل موقعًا استراتيجيًا في المحيط الهندي، قبالة سواحل القرن الإفريقي، قرب خليج عدن.