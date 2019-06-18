بلومبيرغ: ”بي إن سبورت“ القطرية تسرّح 300 موظف لضعف المداخيل

كشفت وكالة ”بلومبيرغ“ الاقتصادية الأمريكية، أن قطر سرّحت نحو 300 شخص يعملون في مجموعتها الإعلامية ”بي إن“ الرياضية، وألغت عقود عملهم لتقليص خسارة الشركة.

ونسبت ”بلومبيرغ“ إلى ذوي صلة بالموضوع قولهم، إن تضاؤل مداخيل شركة ”بي إن“ المملوكة للحكومة القطرية، جعلها تقلّص عمالتها بحوالي 18%، وهو رقم قالت الوكالة إنه ”سرّي“، ولم تعلنه المجموعة الإعلامية القطرية التي كانت أشارت في وقت سابق إلى أنها ”مضطرة لاتخاذ إجراءات تقشف قاسية“ تحت ضغط ما زعمت أنه القرصنة من قبل قناة ”ب أوت كيو“ كما قالت الوكالة.

ولم يتضح من يمتلك (بي أوت كيو) أو أين مقرها.

ونفت وزارة الإعلام السعودية في بيان أن يكون مقر (بي أوت كيو) في المملكة وقالت ”تدرك وزارة الإعلام أن أجهزة الاستقبال الخاصة بـ(بي أوت كيو) متاحة في عديد من الدول، بما في ذلك قطر وشرقي أوروبا“.

وأضافت أن السعودية ”كافحت ولا تزال تكافح من خلال وزارة التجارة والاستثمار جميع أنشطة (بي أوت كيو) في البلاد دون هوادة“.