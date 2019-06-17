من هو الشيخ منصور بن أحمد بن علي آل ثاني؟

سلّطت وفاة الشيخ منصور بن أحمد بن علي آل ثاني، اليوم الاثنين، الضوء على فرع للعائلة الحاكمة في قطر، يقيم منذ عقود في الإمارات، عندما انقسمت أسرة آل ثاني في صراع على الحكم ما زالت تداعياته حتى اليوم.

والشيخ منصور هو ابن أمير قطر الأسبق الشيخ أحمد بن علي بن عبدالله بن قاسم آل ثاني، والذي لجأ لإمارة دبي في العام 1972 بعد أن نجح ابن عمه الشيخ خليفة بن أحمد بن عبدالله بن قاسم آل ثاني في قيادة انقلاب على حكمه وتسلم مقاليد الحكم في البلاد.

وفاة الشيخ منصور بن احمد آل ثاني ابن حاكم قطر السابق وخاله محمد بن راشد آل مكتوم قبل قليل… الله يرحمه ويغفرله pic.twitter.com/okopCT3ck6 — 35 (@35_) June 17, 2019

عاش الشيخ منصور القسم الأكبر من حياته في الإمارات برفقة والده، وفيها تزوج وأنجب أربعة أبناء هم أحمد وراشد و خالد و حمدان.

انتقل الى رحمة الله تعالى

الشيخ منصور بن احمد بن علي بن عبدالله ال عبدالله ال ثاني

والدته الشيخه مريم بنت راشد بن سعيد ال مكتوم

وانا لله وانا اليه راجعون pic.twitter.com/revDfzDrko — نايف البديد المناعي (@nayf198233) June 17, 2019

ويرجع اختيار دبي لتكون ملجأً لعائلة الأمير الأسبق أحمد وعائلته، لعدة ظروف، من أهمها أن زوجته هي الشيخة مريم آل مكتوم، ابنة حاكم دبي السابق الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم وشقيقة حاكمها الحالي الشيخ محمد بن راشد.

ويعيش أبناء الشيخ منصور في الإمارات أيضًا، إذ ظل الخلاف بين الأسرة الحاكمة لقطر منذ انقلاب العام 1972، والذي تبعه انقلاب آخر في تسعينيات القرن الماضي عندما انقلب حاكم قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة على حكم والده.

إنا لله وإنا إليه راجعون يغيب عنا اليوم الصديق العزيز، الشهم الكريم الشيخ منصور بن أحمد بن علي آل ثاني، أربعون عام من الذكريات الطيبة تحتبس على ذكرها الدموع وتختنق العبرات. سنفتقدك أخي بو أحمد. اللهم إرحمه برحمتك الواسعة والهم أهله وذويه الصبر والسلوان. pic.twitter.com/f8y71ahcrH — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) June 17, 2019

وانحاز أغلب أبناء الأسرة الحاكمة لقطر، من المنتمين لفرع أميرها الأسبق الشيخ أحمد بن علي بن عبدالله، إلى دول المقاطعة العربية في الأزمة الخليجية الراهنة، وهو ما عزز من عداء حكام الدوحة الحاليين لهم.

إنا لله وإنا إليه راجعون الشيخ منصور بن أحمد آل ثاني في ذمة الله..

الابن الأكبر للشيخة مريم بنت راشد آل مكتوم اللهم إغفرله وارحمه واسكنه فسيح جناتك#الشيخ_منصور_آل_ثاني_في_ذمة_الله pic.twitter.com/LSnXme6bk0 — آَروِۓ آَلِـــ ؏مري (@alrawi333) June 17, 2019

ديوان حاكم دبي، نعى الشيخ منصور، وحدد موعد صلاة الجنازة على جثمانه، حيث ستقام في مسجد زعبيل في دبي يوم الثلاثاء عقب صلاة العصر، وسيوارى الثرى في مقبرة أم هرير – بر دبي.

اللهم ارحم عبدك الشيخ منصور بن احمد ال ثاني نجل الشيخة مريم بن راشد ال مكتوم pic.twitter.com/zpCN7NGBSH — kay (@KayMubarak) June 17, 2019

وفي مواقف تعكس مكانة الأسرة في المجتمع الإماراتي، شارك عدد كبير من أبناء الإمارات في نعي الشيخ منصور، وروى مقربون منه جزءًا من سيرة الراحل.

وكتب وزير الدولة الإماراتي أنور قرقاش تعليقا على وفاة الشيخ منصور آل ثاني: ”يغيب عنا اليوم الصديق العزيز، الشهم الكريم الشيخ منصور بن أحمد بن علي آل ثاني، أربعون عام من الذكريات الطيبة تحتبس على ذكرها الدموع وتختنق العبرات. سنفتقدك أخي بو أحمد.“