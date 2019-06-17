حكم جديد يرفع سنين سجن المغرد الكويتي عبدالله الصالح إلى 41 عامًا

حكم جديد يرفع سنين سجن المغرد الكويتي عبدالله الصالح إلى 41 عامًا

المصدر: نسرين العبوش – إرم نيوز

قضت محكمة الاستئناف الكويتية، يوم الإثنين، بسجن المغرد المثير للجدل عبدالله الصالح لمدة ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ، بتهمة الإساءة إلى السعودية.

وتأتي محاكمة الصالح المقيم في بريطانيا بسبب الإساءة إلى السعودية من خلال تغريدات عبر حسابه في ”تويتر“.

ووصلت أحكام السجن ضد الصالح 41 عامًا على خلفية قضايا تتعلق بالإساءة إلى السعودية والإمارات والبحرين، تم فيها محاكمته في جلسات سابقة.

وعلق الصالح على الحكم الجديد الصادر بحقه، بأنه ”لن يعود إلى البلاد بعد أن صدرت بحقه هذه الأحكام ومقاضاته بسبب رأي“.

ويعدّ الصالح أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي المثيرين للجدل، من خلال مواضيعه التي يختارها ويثيرها، وهو دكتور في مجال التنمية الاقتصادية ويعرف باسم ”البرونزي“ الكويتي، وكان قد قدم سابقًا طلب لجوء إلى بريطانيا معلنًا عدم عودته إلى الكويت.