حكم جديد يرفع سنين سجن المغرد الكويتي عبدالله الصالح إلى 41 عامًا

قضت محكمة الاستئناف الكويتية، يوم الإثنين، بسجن المغرد المثير للجدل عبدالله الصالح لمدة ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ، بتهمة الإساءة إلى السعودية.

وتأتي محاكمة الصالح المقيم في بريطانيا بسبب الإساءة إلى السعودية من خلال تغريدات عبر حسابه في ”تويتر“.

محكمة الاسئتناف تقضي بحبس المغرد عبدالله الصالح 3 سنوات مع الشغل والنفاذ في قضية أمن دولة «الإساءة للسعودية». pic.twitter.com/If2LalLQEQ — المجلس (@Almajlliss) June 17, 2019

ووصلت أحكام السجن ضد الصالح 41 عامًا على خلفية قضايا تتعلق بالإساءة إلى السعودية والإمارات والبحرين، تم فيها محاكمته في جلسات سابقة.

وعلق الصالح على الحكم الجديد الصادر بحقه، بأنه ”لن يعود إلى البلاد بعد أن صدرت بحقه هذه الأحكام ومقاضاته بسبب رأي“.

مبروووووك!

41 سنة سجن!

4 دول تقاضيني!

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"يعني انا بعرف لي متى هالدول ترفع علي قضايا..لا بريطانيا بتسلمني!!! ولا انا اللي بسكت!!! ولا راح ارجع واسلم رقبتي لكم!!انتو قاعدين تحرجون عمركم جدام الناس!!!

مادري مافي احد ينصح هالحكومة الدايخة..اللي تبي تسجن مواطن 41 سنة على رأي ????????"!!! https://t.co/f0NufaJEMG — Abdullah Al Saleh | عبدالله الصالح (@abdullahalsaleh) June 17, 2019

ويعدّ الصالح أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي المثيرين للجدل، من خلال مواضيعه التي يختارها ويثيرها، وهو دكتور في مجال التنمية الاقتصادية ويعرف باسم ”البرونزي“ الكويتي، وكان قد قدم سابقًا طلب لجوء إلى بريطانيا معلنًا عدم عودته إلى الكويت.