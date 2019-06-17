الكويت تعلق على تصريحات منسوبة لوزير دفاعها على الإنترنت

نفت وزارة الدفاع الكويتية، يوم الإثنين، امتلاك النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، الشيخ ناصر الصباح، حسابًا شخصيًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالجيش الكويتي إن ”الشيخ ناصر الصباح لا يملك حسابًا شخصيًا في مواقع التواصل الاجتماعي، وإن ما ينسب إليه من أخبار أو تصريحات من خلال بعض الحسابات في هذه البرامج لا يمثله“.

وأضافت المديرية في بيان رسمي، أن ”الحسابات الرسمية لوزارة الدفاع تعتبر هي المصدر الرئيس لأي خبر أو تصريح يصدر عنه، إضافة إلى ما يتم إرساله من أخبار بشكل دوري لوسائل الإعلام المختلفة عبر القنوات الرسمية“.

وتولى الشيخ ناصر حقيبة الدفاع في الحكومة الكويتية الحالية، التي تم تشكيلها في نهاية العام 2017، إلى جانب توليه منصب نائب رئيس الحكومة، وهو الابن الأكبر لأمير البلاد.

ويقود الشيخ ناصر مشروعًا عملاقًا للتغيير في الكويت، يحمل عنوان ”رؤية الكويت 2035″، وهو مشروع يستهدف بناء اقتصاد متعدد الموارد لا يعتمد على مبيعات النفط فقط، إضافة لتحقيق تنمية في المجالات كافة، وتحسين مستوى الخدمات الصحية والتعليم في البلاد.