في رسالة لإيران.. مقاتلات أمريكية وسعودية تُحلّق فوق الخليج العربي (فيديو)

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حلقت طائرات تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية، والقوات الجوية الأمريكية، اليوم الأحد، في تشكيل مشترك فوق منطقة الخليج العربي، يبدو أنه استعراض للقوة يشكل رسالة لإيران، التي تشير أصابع الاتهام إلى وقوفها خلف استهداف السفن في مياه الخليج؛ لتهديد الإمدادات النفطية، خاصة التي تعود للمملكة ودولة الإمارات. #عاجل_واسطائرات #القوات_الجوية_الملكية_السعودية و #القوات_الجوية_الأمريكية من نوع (ف-١٥ سي)…