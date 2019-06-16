في رسالة لإيران.. مقاتلات أمريكية وسعودية تُحلّق فوق الخليج العربي (فيديو)

في رسالة لإيران.. مقاتلات أمريكية وسعودية تُحلّق فوق الخليج العربي (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

حلقت طائرات تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية، والقوات الجوية الأمريكية، اليوم الأحد، في تشكيل مشترك فوق منطقة الخليج العربي، يبدو أنه استعراض للقوة يشكل رسالة لإيران، التي تشير أصابع الاتهام إلى وقوفها خلف استهداف السفن في مياه الخليج؛ لتهديد الإمدادات النفطية، خاصة التي تعود للمملكة ودولة الإمارات.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية ”واس“، فقد ساندت هذا التشكيل المكون من طائرات نوع (ف-15 سي) أخرى تزود بالوقود جوًا تابعة للقوتين.

وأشارت ”واس“ إلى أنّ ”المهمة تهدف إلى الاستمرار في تعزيز بناء العلاقات العسكرية والعمل المشترك بين الطرفين“.

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