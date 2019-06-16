في رسالة لإيران.. مقاتلات أمريكية وسعودية تُحلّق فوق الخليج العربي (فيديو)

حلقت طائرات تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية، والقوات الجوية الأمريكية، اليوم الأحد، في تشكيل مشترك فوق منطقة الخليج العربي، يبدو أنه استعراض للقوة يشكل رسالة لإيران، التي تشير أصابع الاتهام إلى وقوفها خلف استهداف السفن في مياه الخليج؛ لتهديد الإمدادات النفطية، خاصة التي تعود للمملكة ودولة الإمارات.
#عاجل_واس
طائرات #القوات_الجوية_الملكية_السعودية و #القوات_الجوية_الأمريكية من نوع (ف-١٥ سي) تحلق في تشكيل مشترك على منطقة الخليج العربي، تساندها طائرات تزود بالوقود جواً تابعة للقوتين.#واس pic.twitter.com/CdlGLzX8ty
— واس (@spagov) June 16, 2019
وبحسب وكالة الأنباء السعودية ”واس“، فقد ساندت هذا التشكيل المكون من طائرات نوع (ف-15 سي) أخرى تزود بالوقود جوًا تابعة للقوتين.
وأشارت ”واس“ إلى أنّ ”المهمة تهدف إلى الاستمرار في تعزيز بناء العلاقات العسكرية والعمل المشترك بين الطرفين“.