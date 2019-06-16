قناة قطرية يديرها عزمي بشارة تثير غضبًا عارمًا بعد إساءتها للخلفاء الراشدين‎‎

تعرضت قناة يديرها السياسي الفلسطيني عزمي بشارة، لموجة غضب عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن وجه أحد برامجها ”إساءة“ للخلفاء الراشدين.

وكان ”تلفزيون العربي“ الممول من قبل قطر، بث حلقة من برنامج ”عصير الكتب“ وصف فيها ضيفه المفكر أحمد صبحي منصور، الخلفاء الراشدين بأنهم ”جواسيس قريش“.

وقال منصور خلال الحلقة، إن ”السياسة ما دخلت في شيء إلا أفسدته، واستشهد على عبارته بتفسير الآية القرآنية القائلة: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلَمهم نحن نعلَمهم سنعذِبهم مرتين ثم يردون إِلى عذاب عظيم“.

وزعم منصور أن ”الآية تقصد الصحابة الذين كانوا مقربين من النبي حينها، وأصبحوا لاحقًا الخلفاء الراشدين للدولة الإسلامية في أول عهدها بعد وفاة الرسول“.

كيف تسمح دولة #قطر الشقيقة بتمويل قناة #التلفزيون_العربي ببث برنامج ( عصير الكتب ) يستضيف مدعي الفكر وماهو والله الا أفاك كذاب بثوب متعالم يتهم الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أنهم جواسيس قريش ! pic.twitter.com/yXijxdR6OT — العجمان اليوم (@Al_ajman_Alyoom) June 15, 2019

وأطلق نشطاء على موقع ”تويتر“ وسمًا بعنوان (إعلام قطر يتطاول على الصحابة) أعربوا من خلاله عن غضبهم مما جاء في البرنامج، فيما اعتبر بعضهم أن ”الطعن في الصحابة هدفه ضرب الدين كله“.

وكان الأمير السعودي الشاب سطام بن خالد آل سعود في مقدمة قائمة طويلة من الذين وجهوا انتقادات للقناة ولعزمي بشارة، قائلًا في تغريدة له: ”الطعن في الصحابة ووصفهم بالنفاق الهدف منه ضرب الدين كله، هذا هو الإعلام الذي يقوده الإسرائيلي الحاقد على العرب والمسلمين عزمي بشارة الذي يدير المشهد في قطر، إلى أين سيصلون مع هذا المعتوه الذي أبعد قطر عن عمقها الحقيقي الخليجي والعربي وجعل دورها مشبوهًا“.

#اعلام_قطر_يتطاول_على_الصحابه

الطعن في الصحابه ووصفهم بالنفاق الهدف منه ضرب الدين كله

هذا هو الإعلام الذي يقوده الإسرائيلي الحاقد على العرب والمسلمين عزمي بشارة الذي يدير المشهد في قطر

إلى أين سيصلون مع هذا المعتوه الذي ابعد قطر عن عمقها الحقيقي الخليجي والعربي وجعل دورها مشبوه pic.twitter.com/SVrBQ0ZbIJ — سطام بن خالد ال سعود (@sattam_al_saud) ١٦ يونيو ٢٠١٩

من جانبه، تساءل المدون المعروف منذر آل الشيخ مبارك، قائلًا: ”هل يجرؤ أحد من دعاة الصحوة على إعلان مقاطعة إعلام قطر، وهل يجرؤ أحد من الإخوان على إعلان مقاطعة نظام الدوحة نصرة للإسلام“.

وكتب آل الشيخ في سلسلة تغريدات له على ”تويتر“: ”هل يجرؤ أحد من دعاة الصحوة على إعلان مقاطعة إعلام قطر، وهل يجرؤ أحد من الإخوان على إعلان مقاطعة نظام الدوحة نصرة للإسلام“. هل آن للعقول أن تعمل وتعلم حقيقة من يدافع عن نظام الدوحة“.

هل يجرؤ أحد من #دعاة_الصحوة على إعلان مقاطعة إعلام #قطر وهل يجرؤ أحد من #الإخوان على إعلان مقاطعة نظام #الدوحة نصرة للإسلام !!

هل آن للعقول أن تعمل وتعلم حقيقة من يدافع عن نظام الدوحة!!

بسم الله نبدأ بهاشتاق#اعلام_قطر_يتطاول_على_الصحابه pic.twitter.com/fKL02zAl3R — منذر آل الشيخ مبارك (@monther72) ١٥ يونيو ٢٠١٩

وكتب آخر قائلًأ: ”الجزيرة اعتذرت لليهود بعد تقرير الهولوكوست خوفًا من سيدهم عزمي بشارة، فهل نرى قناة عزمي العربي تعتذر للمسلمين؟“.

#اعلام_قطر_يتطاول_على_الصحابه

الجزيرة اعتذرت لليهود بعد تقرير الهولوكوست خوفاً من سيدهم عزمي بشارة فهل نرى قناة عزمي العربي تعتذر للمسلمين؟ — Strong_world (@F16_Strong) ١٦ يونيو ٢٠١٩

وتحت ضغط كل هذه الانتقادات، اضطرت القناة عبر حسابها في ”تويتر“ إلى الاعتذار عما ورد في الحلقة المذكرة، مؤكدة أنها حذفتها.

تنويه من التلفزيون العربي pic.twitter.com/M5O4v0we2a — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) June 15, 2019

لكن كثير من المدونين، أعربوا عن رفضهم لاعتذار القناة، معتبرين أنها اضطرت للاعتذار بسبب ”الفضيحة“ التي تعرضت لها.

وكتبت ناشطة تدعى أميرة سعيد: ”لا، قطعًا اعتذار غير مقبول. هل تجهلون ضيوفكم قبل الظهور على الشاشة؟، هل لا تعرفون بلال فضل ابن مدرسة صحيفة الدستور برئاسة إبراهيم عيسى؟، هل لم تشاهدوا برنامج عصير الكتب المجافي لهويتنا وثقافتنا؟ وقد اعتذرتم لأن الفضيحة كانت مجلجلة“.

لا، قطعاً اعتذار غير مقبول.

_ هل تجهلون ضيوفكم قبل الظهور على الشاشة؟

_ هل لا تعرفون #بلال_فضل ابن مدرسة صحيفة الدستور برئاسة إبراهيم عيسى؟

_ هل لم تشاهدوا برنامج #عصير_الكتب المجافي لهويتنا وثقافتنا؟

هذا بكل أسى نتاج سياستكم التحريرية الشائهة، وقد اعتذرتم لأن الفضيحة كانت مجلجلة https://t.co/gczCSiFCjV — أمير سعيد Amir Said (@amirsaid_r) ١٦ يونيو ٢٠١٩

وفي السياق، أشار الصحفي السعودي خالد المطرفي، إلى أنباء تفيد بأنه تم إيقاف البرنامج، وتجميد إشراف عزمي بشارة على إدارة تلفزيون العربي.

وقال المطرفي في تغريدة له على ”تويتر“: ”أنباء تفيد بأن تنظيم الحمدين وبعد استياء كبير، أوقف برنامج عصير الكتب بعد اتهامهم للخلفاء الراشدين رضي الله عنهم بالخيانة والتجسس، ومعلومات تشير إلى تجميد إشراف عزمي بشارة عن إدارة تلفزيون العربي“.

أنباء تفيد أن #تنظيم_الحمدين وبعد استياء كبير أوقف برنامج "عصير الكتب" بعد اتهامهم للخلفاء الراشدين رضي الله عنهم بالخيانة والتجسس، ومعلومات تشير إلى تجميد إشراف عزمي بشارة عن ادارة #تلفزيوني #العربي.

جناح #الشنقيطي يتنصر على جناح #عزمي#مرتزقة_قطر — خالد المطرفي (@Almatrafi) June 15, 2019

ويبدو أن الحلقة أثارت خلافات بين الأذرع التي تستند إليها قطر في سياستها لنشر الفوضى بالمنطقة، إذ هاجم نجل الداعية يوسف القرضاوي، عزمي بشارة.

وكتب عبدالرحمن يوسف، عبر حسابه في ”تويتر“: ”بعد إقصاء مؤسسي التلفزيون العربي.. وبعد تفرد الدكتور عزمي بشارة بإدارة التلفزيون عن طريق شخص توجهاته معروفة (خصوصًا في موضوع الإسلام السني).. من الطبيعي أن تظهر حقيقة النوايا رويدًا رويدًا“.