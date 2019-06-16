دعاء لأمير قطر أن يكون من العشرة المبشرين بالجنة يثير سخرية لاذعة

أثارت تغريدة نشرها حساب قطري على ”تويتر“ سخرية لدى الكثير من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي، واصفين إياها بالساذجة، حيث تضمنت دعاء بأن يجعل الله أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني من العشرة المبشرين في الجنة.

وقال بوجاسم في التغريدة “ الله هم ان عبدك المؤمن تميم المجد اكرمنا في الارض فاكرمه في الاخره واحفظه في الدنيا والاخره واجعله من العشره المبشرين بالجنه انك على كل شي قدير“,

ونشر بوجاسم مع التغريدة صورة تظهر أمير قطر وهو يؤدي الصلاة على ما يبدو.

الله هم ان عبدك المؤمن تميم المجد اكرمنا في الارض فاكرمه في الاخره واحفظه في الدنيا والاخره واجعله من العشره المبشرين بالجنه انك على كل شي قدير pic.twitter.com/pqlEHp3Gqc — بوجاسم (@bujassem1122) June 13, 2019

وحظيت التغريدة بعدد كبير من التعليقات التي جاءت غالبيتها ساخرة وتهكمية بشكل لاذع.

وقال حساب يدعى حسام الطيار في تعليق ”العشرة المبشرين في الجنة فقد بشروا ورضي الله عنهم وانتهى الأمر، ولا نعلم إذا ما كنت تريد أن تخرج أحدهم وتستبدله بتميم أو تجعلهم أحد عشر مبشراً بالجنة!!“.

هناك فرق بين الوَرَعْ والوِرْعْ

وبين اللهم و الله هم

وأما العشرة المبشرين في الجنة فقد بشروا ورضي الله عنهم وانتهى الأمر، ولا نعلم إذا ما كنت تريد أن تخرج أحدهم وتستبدله بتميم أو تجعلهم أحد عشر مبشراً بالجنة!!

من الصعب محاورة من لا يحَاوَرْ — ????????حسان الطيار???????? (@KsaUvi) June 14, 2019

وعلق حساب آخر قائلا “ طالما أنك تجاوزت على من بشرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة وتعتبر تميموه أحدهم، لو قلت الأحد عشر يمكن نقبلها ولكن ان تدعوا لتستبعد احد العشرة المبشرين بالجنة لتضع مكانه تميم هنا نتأكد ان المجوس غيروا عقيدتكم واصبحتم خوارج العصر“,

طالما أنك تجاوزت على من بشرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة

وتعتبر تميموه أحدهم

لو قلت الأحد عشر يمكن نقبلها

ولكن ان تدعوا لتستبعد احد العشرة المبشرين بالجنة لتضع مكانه تميم

هنا نتأكد ان المجوس غيروا عقيدتكم واصبحتم خوارج العصر

نسأل الله أن يشل لسانك ويدك — ملكي جنوبي (@v_i_b_3) June 15, 2019

فيما علق حساب آخر يدعى عبد الرحيم الجهني على الأخطاء الإملائية التي أوردها ”بوجاسم“ في تغريده وقال الجهني “ طيب ليش ما تدعي لنفسك انو الله يكرمك وتتعلم الإملاء“.