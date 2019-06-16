تقرير: بريطانيا قررت إرسال قوات خاصة من النخبة للقيام بدوريات في مياه الخليج

كشفت صحيفة ”صانداي تايمز“ أنّ بريطانيا قررت إرسال قوات خاصة، قوامها 100 جندي من النخبة للقيام بدوريات في مياه الخليج بعد الهجمات التي طالت ناقلات نفط في المنطقة.

جاء ذلك وسط دعوات لتدويل موضوع حماية ممرات النفط باعتبارها مسؤولية دولية.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن مصدرعسكري تقديره أن وجود جنود البحرية المسلحين على متن السفن التجارية سيثني الزوارق الإيرانية السريعة عن الاقتراب منها. مشيرة إلى تقديرات البحرية البريطانية أن أي حركة عسكرية في مضيق هرمز قد تؤدي إلى كارثة، ما دفعها إلى إرسال الجنود لحماية السفن البريطانية، وسط مخاوف من اندلاع حرب مع إيران.

وقالت إن قيادة البحرية البريطانية تريد من القوات الخاصة أن تعزز قدرات السفن على رصد وإبعاد الزوارق التي يتهم الإيرانيون باستعمالها لمهاجمة الناقلات.

وأوضحت الصحيفة أنّ 42 جنديًا من قاعدة قرب بليموث سيشكلون فرقة للتدخل السريع تعمل على سفن تقوم بدوريات في المنطقة تنطلق من القاعدة البريطانية في البحرين، التي افتتحت العام الماضي. ومهمة هذه الفرقة هي حماية سفن البحرية البريطانية والسفن التجارية من الزوارق الصغيرة والألغام، حسب الصحيفة.

ورأت الصحيفة أنّ أي مواجهة في مضيق هرمز، مهما كانت محدودة، قد تكلف غاليًا، مشيرةً إلى أنّ ثلث إمدادات النفط العالمية تمر من هناك، مشيرة إلى أن هذه الحوادث في تلك المنطقة كلها جاءت بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم مع إيران في 2015 وفرضها عقوبات اقتصادية على طهران.