طاقم الناقلة النرويجية التي تعرضت لهجوم في خليج عُمان يصل دبي

أعلنت شركة فرنتلاين المشغلة لناقلة النفط النرويجية ”فرنت ألتير“ التي تعرضت لهجوم في خليج عُمان، أن أفراد طاقم السفينة وصلوا دبي.

وقالت الشركة في بيان، اليوم السبت:“كل أفراد طاقم الناقلة وعددهم 23 غادروا إيران من مطار بندر عباس ووصلوا مطار دبي الدولي بعد ظهر اليوم“.

وأضاف متحدث باسم الشركة، إن الطاقم ويضم أفرادًا من روسيا، والفلبين، وجورجيا، حظي بالعناية من جانب السلطات الإيرانية.

وغادر معظم أفراد الطاقم إلى بلادهم مباشرة بعد وصولهم دبي، بينما يعتزم الباقون المغادرة، يوم غدٍ الأحد.

وتعرضت فرنت ألتير، وناقلة نفط يابانية، لهجوم في خليج عُمان، يوم الخميس الماضي.