الإمارات: الهجمات على ناقلات النفط من تنفيذ دولة

أكد وزير الخارجية الإماراتي، عبدالله بن زايد، أن التحقيقات تشير إلى أن الاعتداء على ناقلات النفط الأربع في 12 مايو/أيار الماضي عمل نفذته دولة.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي عقده في صوفيا، مع وزيرة خارجية بلغاريا إيكاترينا زاهاريفا،: ”بالنسبة لنا فإن الهجمات التي وقعت على 4 ناقلات نفط داخل المياه الإقليمية لدولة الإمارات فالأدلة التي جمعناها نحن وزملاؤنا من دول أخرى تشير بوضوح إلى أنها عملية تفجير من خارج السفينة تحت مستوى المياه والتقنية التي تم استخدامها والتوقيت والمعلومات التي جمعت قبل العملية واختيار الأهداف بدقة بحيث لا يتم غرق أو تسريب نفط من هذه السفن ..هذه القدرات غير موجودة عند جماعات خارجة عن القانون ..هذه عملية منضبطة تقوم بها دولة ..ولكن إلى الآن لم نقرر أن هناك أدلة كافية تشير إلى دولة بالذات“.

وتابع وفقًا لنص نشرته وكالة الأنباء الإماراتية أنه ”على المجتمع الدولي أن يتعاون من أجل تأمين الملاحة الدولية وتأمين وصول الطاقة ..وأحب أذكر أن المنطقة التي شهدت تفجيرًا منذ أيام أو الشهر الماضي هي منطقة مليئة بالناقلات… عندما وقع الاعتداء الشهر الماضي كان عدد السفن في تلك المنطقة التي حدث فيها التفجير نحو 184 سفينة بين سفن نفط وشحن وغيرها فهذا تهديد حقيقي للملاحة الدولية ..وعلينا أن نعمل سويًا لتجنيب المنطقة التصعيد وإعطاء فرصة لصوت الحكمة“.

وقال إنه ”علينا أن نعمل سويًا لنزع هذا الاحتقان وكنا نأمل أن تنجح مساعي رئيس الوزراء الياباني وأن تستمر المحاولات فمعالي وزير خارجية ألمانيا كان متواجدًا قبل بضعة أيام في المنطقة ونأمل أن نرى إطارًا أوسع للتعاون مع إيران ونعتقد أن اتفاق ”الخمسة زائد واحد“ كان فيه خطآن .. الخطأ الأول عدم مشاركة دول المنطقة في هذا الحوار وحماية هذا الاتفاق والخطأ الثاني عدم احتوائه لمواضيع مثل الصواريخ البالستية والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى“.