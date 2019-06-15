شاعر سعودي يوجه رسالة لأهل قطر.. ماذا قال ؟ (فيديو)

وجه شاعر سعودي يُدعى سفر الدغيلبي نصيحة إلى أهل قطر، قال فيها إن عودة الدوحة إلى بيت الأسرة الخليجية مربوطة بـ“الإطاحة“ بأمير قطر تميم بن حمد.

جاء ذلك خلال تقديم الشاعر السعودي فقرة شعرية خلال فعليات حفل زفاف في المملكة العربية السعودية.

وبعد أن قدم الشاعر التهاني بلغته الشعرية لأهل الحفل، وجه رسالة لأهل قطر، ثم خاطب أميرها تميم بن حمد، قبل أن ينتقد سياسته بشكل ”حاد“.

وقال الشاعر في أحد أبيات قصيدته، التي ألقاها باللهجة السعودية، ”أنت منته بقعتين بين زمزم والحطيم، تقترب للميسرة ما تحب الميمنة“، بالإشارة إلى الأمير تميم.

وتوجه الشاعر بخطابه إلى الشعب القطري قائلًا: ”ان بغيتو صلح يا أهل قطر شيلوا تميم، مثل يوم انه طرد شايبه هاكسنة“.

ويأتي ذلك في ذكرى مرور عامين على اندلاع أعمق أزمة خليجية في التاريخ المعاصر، عندما قررت السعودية والإمارات والبحرين، بجانب مصر، مقاطعة قطر بشكل كامل، وإغلاق الحدود والمنافذ والمعابر معها بسبب معارضتها لسياسة الدوحة الخارجية.

وتقول دول المقاطعة إن قطر تعمل على إثارة الفوضى والقلاقل في دول المنطقة، بما في ذلك دول الخليج، وإنها تدعم ميليشيات وجماعات إسلامية بعضها مصنف في دول المقاطعة على أنها منظمات ”إرهابية“، وهو الأمر الذي تنفيه الدوحة.