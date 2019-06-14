مواطن سعودي ينقذ كويتية من تعذيب زوجها بصدفة غريبة

تمكنت مواطنة كويتية من إيصال استغاثتها إلى الجهات الأمنية، للتخلص من السجن والتعذيب من قبل زوجها، الذي حبس حريتها في غرفة داخل منزلها وهددها بالقتل، قبل أن تساعدها أوراق استغاثة كانت ترميها من النافذة على التخلص من السجن والتعذيب على يد زوجها.

ولجأت المواطنة إلى حيلة الأوراق الصغيرة التي كانت تلخص فيها معاناتها وسجنها من قبل زوجها مرفقةً بعنوانها، وتقوم برميها من نافذتها، حيث وقعت إحدى هذه الأوراق فوق مواطن سعودي كان مارًا بالصدفة، ليقوم بدوره بإبلاغ الأجهزة الأمنية بمحتوى هذه الورقة، وفقًا لصحيفة ”الراي“ الكويتية.

وتوجه رجال الأمن إلى العنوان المذكور في الورقة، للتأكد من حقيقة ادعاء الزوجة التي رأوها بعد سماح الزوج برؤيتها والحديث معها بعد تأكيده أنها بخير ونائمة، لتبادر بدورها بإخراج إشارة تؤكد أنها ليست بخير.

وبادر بعدها رجال الأمن بإلقاء القبض على الزوج بعد إبدائه مقاومة، وقاموا بتحرير الزوجة التي أخبرتهم أنه هددها بالقتل إن وشت به أمامهم، وخشيت أن يرتكب جريمة بحقها، الأمر الذي دفعها لإخراج إشارة للتخلص من تهديدات زوجها.

وقال مصدر أمني: إن ”رجال الأمن ضبطوا الزوج واقتادوه إلى المخفر، وتبين أنه من أرباب السوابق، وكان مسجونًا، وقد تم التحفظ عليه وجارٍ إحالته إلى النيابة العامة“.

وأوضح المصدر أنه بالتحقيق مع الزوجة قالت: إنها ”تعرّضت للضرب ولأشد أنواع التعذيب على يد المتهم، كما أنه استولى على كل أموالها، وسبق أن ورّطها بقروض مالية، وتمت إحالتها إلى المستشفى، وأحضرت تقارير طبية بالإصابات التي لحقت بها“.