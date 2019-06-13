مهرجان الموسيقى الدولي في الكويت يكرم ”شيخ الملحنين الخليجيين“

يكرم مهرجان الموسيقى الدولي في الكويت في دورته الثانية والعشرين الملحن أنور عبدالله الملقب ”بشيخ الملحنين الخليجيين“، ويخصص له ليلة غنائية في الافتتاح تشمل أبرز أعماله.

وينظم المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب دورة هذا العام من المهرجان في الفترة من 23 إلى 28 حزيران يونيو.

وقال بيان للمجلس، يوم الخميس، إنه سيعرض فيلمًا تسجيليًا عن الفنان المكرم قبل أن يصعد عدد من المغنين الشبان للمسرح لتقديم باقة من أغانيه، ومنهم فواز المرزو وعادل الماس ومطرف المطرف تحت قيادة المايسترو أحمد حمدان.

ومن بين الأغاني المقدمة ”يكفيك إنك شفتها“ من كلمات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم و“يا نور عيني“ من كلمات الشاعر طلال السعيد و“محال“ من كلمات الشاعر عبد اللطيف البناي وغيرها.

ولد عبد الله في 1957 وحصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون الموسيقية وعمل أستاذًا لفن التذوق الموسيقي بالمعهد.

لحن عبد الله على مدى أربعة عقود عشرات الأغاني العاطفية والوطنية التي تعاون فيها مع كبار المغنين العرب أمثال العراقية رباب والسعودي محمد عبده والكويتي عبد الكريم عبد القادر والإماراتية أحلام، وأطلقت عليه الصحافة الكويتية لقب ”شيخ الملحنين الخليجيين“.

وتقيم الكويت مهرجان الموسيقى الدولي كل عام منذ 1998 بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للموسيقى في 20 حزيران يونيو.

ويشمل برنامج هذا العام حفلات لفرق موسيقية ومغنين من البحرين والعراق وكوريا الجنوبية وألمانيا وبريطانيا والكويت.