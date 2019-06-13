الكويت ترفع حالة الاستعداد القصوى بعد حادثة ناقلتي النفط في بحر عمان

أفادت مصادر رسمية، اليوم الخميس، بأن الكويت قررت رفع حالة الاستعداد القصوى بعد حادثة استهداف ناقلتي نفط في بحر عمان.

ونقلت صحيفة ”الراي“ الكويتية عن مصدر مسؤول قوله إنه تتم متابعة السفن الكويتية والبيانات الرسمية للتعامل وفق مناطق الحوداث.

وتعرضت ناقلتا نفط إحداهما قادمة من السعودية والأخرى من الإمارات، لهجوم في عرض خليج عُمان، فيما تتوالى البيانات حول هوية السفينتين المتضررتين بالقرب من السواحل الإيرانية.

وذكرت مصادر بحرية أن إحدى الناقلتين ترفع علم جزر مارشال واسمها ”فرنت ألتير“، بينما الناقلة الثانية اسمها ”كوكوكا كاريدجس“ وترفع علم بنما.

وذكرت وكالة ”أسوشييتد برس“ أن هيئة السلامة البحرية البريطانية دعت للحذر الشديد بعد الحادث، الذي وصفته بأنه ”غير محدد“، في خليج عُمان.