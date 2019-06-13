شاهد أول صور لناقلة النفط المحترقة في خليج عمان

تداولت حسابات متخصصة بالملاحة البحرية، اليوم الخميس، الصور الأولى لإحدى ناقلتي النفط المحترقة في خليج عمان، التي تعرضت لهجوم محتمل صباح اليوم.

وأفادت بعض المصادر بأن السفينة تعرضت لإصابات سطحية أدت لاشتعال النيران فيها ما تطلب إخلاء الناس من على متنها.

وتعرضت ناقلتا نفط لانفجارين في بحر عُمان قرب ساحل إيران، صباح اليوم، فيما لا تزال جهة الاستهداف مجهولة.

وقالت وكالة ”أسوشييتد برس“ إن مجموعة بريطانية للسلامة البحرية تدعو إلى توخي ”الحذر الشديد“ بعد حادث غير محدد في بحر عمان.

❗️Появились первые снимки горящего в Оманском заливе нефтяного танкера. pic.twitter.com/J5VPA8n9Rf — PoliteMaps (@PoliteMaps) June 13, 2019

وقال الأسطول الخامس الأمريكي التابع للبحرية لرويترز، إن قوات البحرية الأمريكية تساعد ناقلتين في خليج عمان بعد تلقيها نداءي استغاثة.

وقال جوشوا فراي من الأسطول الخامس الذي تستضيفه البحرين: ”نحن على علم بأنباء الهجوم على ناقلتين في خليج عمان. تلقت القوات البحرية الأمريكية في المنطقة نداءي استغاثة منفصلين في الساعة 6:12 صباحًا بالتوقيت المحلي وآخر في السابعة صباحًا“.

ونقلت الوكالة عن مصدر مسؤول قوله إن أحد أفراد طاقم الناقلة تعرض لإصابة طفيفة، فيما تسبب الهجوم بأضرار بالجانب الأيمن من الناقلة.

"Front Altair was hit by surface attacks, and an enormous fire ensued forcing the crew to abandon ship… Bernhard Schulte’s Kokuka Courageous is also understood to have been hit by torpedoes this morning"https://t.co/jXzEFXs8Y6 pic.twitter.com/HGzrkuQsI1 — Nathan Ruser (@Nrg8000) June 13, 2019

وأضافت المصادر أن إحدى الناقلتين ترفع علم جزر مارشال واسمها ”فرنت ألتير“، بينما الناقلة الثانية اسمها ”كوكوكا كاريدجس“ وترفع علم بنما.

وبحسب بيان، كانت السفينة ”كوكوكا كاريدجس“ في طريقها من الجبيل بالسعودية إلى سنغافورة محملة بشحنة ”ميثانول“، مؤكدًا أن الشحنة سليمة.

وأفادت صحيفة نرويجية بأنه نقل جميع أفراد طاقم الناقلة فرنت ألتير الثلاثة والعشرين إلى مكان آمن، وفقًا لما أوردته وكالة ”رويترز.

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان:

*۴۴ ‌دریانورد خارجی ‌حادثه آتش سوزی ‌دو نفتکش در دریای عمان با هماهنگی MRCC بندر شهید رجایی نجات یافتند *این دریانوردان تحویل شناور ناجی اعزامی از بندر جاسک شد که به این بندر انتقال یافتندhttps://t.co/t8lzhqX6YZ pic.twitter.com/oLvCFqvFbD — خبرگزاری ایسنا (@isna_farsi) June 13, 2019

وأكد مصدر مسؤول للوكالة أن ”الناقلة كوكوكا كاريدجس لا تزال في منطقة خليج عمان ولا تواجه الغرق“.

من جهتها قالت وكالة ”بلومبيرغ“ إن ”إحدى الناقلتين اللتين شب فيهما الحريق نرويجية، وكانت تحمل النفط من أبوظبي عاصمة دولة الإمارات.