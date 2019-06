شاهد أول صور لناقلة النفط المحترقة في خليج عمان

تداولت حسابات متخصصة بالملاحة البحرية، اليوم الخميس، الصور الأولى لإحدى ناقلتي النفط المحترقة في خليج عمان، التي تعرضت لهجوم محتمل صباح اليوم.

وأفادت بعض المصادر بأن السفينة تعرضت لإصابات سطحية أدت لاشتعال النيران فيها ما تطلب إخلاء الناس من على متنها.

وتعرضت ناقلتا نفط لانفجارين في بحر عُمان قرب ساحل إيران، صباح اليوم، فيما لا تزال جهة الاستهداف مجهولة.

وقالت وكالة ”أسوشييتد برس“ إن مجموعة بريطانية للسلامة البحرية تدعو إلى توخي ”الحذر الشديد“ بعد حادث غير محدد في بحر عمان.

وقال الأسطول الخامس الأمريكي التابع للبحرية لرويترز، إن قوات البحرية الأمريكية تساعد ناقلتين في خليج عمان بعد تلقيها نداءي استغاثة.

وقال جوشوا فراي من الأسطول الخامس الذي تستضيفه البحرين: ”نحن على علم بأنباء الهجوم على ناقلتين في خليج عمان. تلقت القوات البحرية الأمريكية في المنطقة نداءي استغاثة منفصلين في الساعة 6:12 صباحًا بالتوقيت المحلي وآخر في السابعة صباحًا“.

ونقلت الوكالة عن مصدر مسؤول قوله إن أحد أفراد طاقم الناقلة تعرض لإصابة طفيفة، فيما تسبب الهجوم بأضرار بالجانب الأيمن من الناقلة.

"Front Altair was hit by surface attacks, and an enormous fire ensued forcing the crew to abandon ship… Bernhard Schulte’s Kokuka Courageous is also understood to have been hit by torpedoes this morning"https://t.co/jXzEFXs8Y6 pic.twitter.com/HGzrkuQsI1

— Nathan Ruser (@Nrg8000) June 13, 2019