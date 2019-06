منع الفنانة الكويتية منى شداد من الإعلام السعودي.. بسبب قطر (فيديو)

View this post on Instagram

كشف الإعلامي السعودي عبدالله مخارش، المشرف على الفعاليات الفنية في المملكة العربية السعودية بهيئة الثقافة، عن منع ظهور الفنانة الكويتية منى شدّاد في الإعلام السعودي سواء المسموع أو المرئي، إضافة إلى تعليق جميع أنشطتها الفنية في المملكة. ويأتي هذا القرار إثر تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة الكويتية، تمدح فيه دولة قطر وأميرها، كما ظهرت صورة أمير قطر على ملابسها.