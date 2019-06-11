الحريري يحذر من إدخال لبنان في مشكلة مع السعودية ودول الخليج

حذر رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، من إدخال بلاده في مشكلة مع دول الخليج وخاصة السعودية

وقال الحريري خلال مؤتمر صحفي، في بيروت: إنه ”لا يجوز إدخال البلاد بأي إشكال مع دول الخليج وتحديدًا السعودية“.

وأضاف: ”كنت منزعجًا جدًا من كلام وزير الخارجية جبران باسيل والتحليلات التي رافقته، ويا ليت النفي جاء سريعًا قبل ارتدادات الكلام الكبيرة في الوسط السني“.

وتابع رئيس الوزراء اللبناني: ”كلمتي وموقفي في مؤتمر مكة هما قمة الالتزام بقرار النأي بالنفس الذي تشكلت على أساسه الحكومة“.

وجاءت تصريحات الحريري بعد أيام من سجال داخلي إثر حديث باسيل عن ”العمالة الأجنبية“ في لبنان وذكره للسعوديين، ما أثار موجة غضب قوية.

وتعليقًا على الهجوم الإرهابي عشية عيد الفطر في مدينة طرابلس الشمالية، ذات الغالبية السنية، قال الحريري إن ”خروج إرهابي من أوكار التطرف لن يبدل من هوية طرابلس مدينة العيش المشترك والانتصار للدولة“.

ومضى يقول: إن ”البلد لا يزال قائمًا وضحينا لحماية البلد وحماية طائفة (السنة) تواجه مخططًا إقليميًا ودوليًا“.

وشدد على أن ”أهل السنة في لبنان لا يمكن أن ينقلبوا على الشراكة، هم عصب البلد ومن دون عصب لا بلد“.

من جهة أخرى، أكد رئيس الحكومة اللبنانية أن كل القوى ”شاركت في مشروع الموازنة، ونحن لسنا هواة مشاكل وخلافات ومعارك“.

وجرت مناكفات بين القوى السياسية شارك فيها فريق رئيس الحكومة، و“التيار الوطني الحر“ (مسيحي يدعم رئيس الجمهورية) على خلفية إقرار الحكومة الموازنة.

يأتي ذلك وسط تحذيرات من أن التسوية في لبنان مهددة بالانهيار نتيجة تلك المناكفات.