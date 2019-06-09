ردود لاذعة على الشاعر القطري ابن الذيب (فيديو)

ردود لاذعة على الشاعر القطري ابن الذيب (فيديو)

المصدر: إرم نيوز

يتبارى شعراء خليجيون، خاصة من السعودية والإمارات، منذ أيام، في الرد على الشاعر القطري محمد بن الذيب العجمي الذي أشعل غضبًا عارمًا في مواقع التواصل الاجتماعي بقطعة شعرية قال معلقون إنها تطاول على حكام السعودية ودول الخليج.

وابن الذيب مشهور بتعرضه للسجن سنوات في قطر لإلقائه قصيدة تنتقد الأسرة الحاكمة في بلده وتتمنى حدوث ثورة في قطر على غرار الثورة التونسية عام 2011.

وتقول وكالة رويترز إن جماعات حقوقية اعتبرت على نطاق واسع حبس الشاعر محمد بن الذيب العجمي نوعًا من النفاق من العائلة المالكة القطرية التي دعمت الانتفاضات العربية.

وفي قطعته الجديدة التي انتشرت على مواقع التواصل يصف ابن الذيب بعض حكام دول الخليج بـ“المهابيل“ (المجانين)، في إشارة على ما يبدو للدول المقاطعة للدوحة.

وقال كثير من المعلقين السعوديين إن ابن الذيب تطاول في أبياته الأخيرة وأنكر الجميل، حيث إن الإفراج عنه تم بوساطة وتدخل من الأمير محمد بن سلمان في العام 2016.

وتبارى شعراء كثيرون في الرد عليه، أبرزهم الشاعر السعودي المعروف ناصر الفراعنة، الذي وصف ابن الذيب بالخيانة ونكران الجميل.

ومن بين الردود الكثيرة كذلك رد لشاعر إماراتي انتشر على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي.

ورد كذلك شعراء آخرون كثر.

 

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