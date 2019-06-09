ردود لاذعة على الشاعر القطري ابن الذيب (فيديو)

يتبارى شعراء خليجيون، خاصة من السعودية والإمارات، منذ أيام، في الرد على الشاعر القطري محمد بن الذيب العجمي الذي أشعل غضبًا عارمًا في مواقع التواصل الاجتماعي بقطعة شعرية قال معلقون إنها تطاول على حكام السعودية ودول الخليج.

وابن الذيب مشهور بتعرضه للسجن سنوات في قطر لإلقائه قصيدة تنتقد الأسرة الحاكمة في بلده وتتمنى حدوث ثورة في قطر على غرار الثورة التونسية عام 2011.

وتقول وكالة رويترز إن جماعات حقوقية اعتبرت على نطاق واسع حبس الشاعر محمد بن الذيب العجمي نوعًا من النفاق من العائلة المالكة القطرية التي دعمت الانتفاضات العربية.

وفي قطعته الجديدة التي انتشرت على مواقع التواصل يصف ابن الذيب بعض حكام دول الخليج بـ“المهابيل“ (المجانين)، في إشارة على ما يبدو للدول المقاطعة للدوحة.

وقال كثير من المعلقين السعوديين إن ابن الذيب تطاول في أبياته الأخيرة وأنكر الجميل، حيث إن الإفراج عنه تم بوساطة وتدخل من الأمير محمد بن سلمان في العام 2016.

الرد علئ ابن الذيب من امراتي pic.twitter.com/mROi71la1P — صريح جدا (@7aqNYTCJQ0bLxZh) June 5, 2019

وتبارى شعراء كثيرون في الرد عليه، أبرزهم الشاعر السعودي المعروف ناصر الفراعنة، الذي وصف ابن الذيب بالخيانة ونكران الجميل.

رد الشاعر ناصر الفراعنه على محمد الذيب pic.twitter.com/OujY67pWE0 — Abuabdullah (@Abuabdu49546045) June 7, 2019

ومن بين الردود الكثيرة كذلك رد لشاعر إماراتي انتشر على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي.

الرد علئ ابن الذيب من امراتي pic.twitter.com/mROi71la1P — صريح جدا (@7aqNYTCJQ0bLxZh) June 5, 2019

ورد كذلك شعراء آخرون كثر.

الشاعر الكبير مانع بن شلحاط العجمي يرد على إبن خر الذيب pic.twitter.com/ghoS1YecPZ — تركي العجمي (@turkialajmiI7) June 7, 2019

ابن خر الذيب

من أول كان ينعق والآن صار ينبح رد الشاعر عامر العايذي

عليه ولكافة حثالة شرق سلوى pic.twitter.com/tBMwqT6PbD — محمد العايذي (@M_Alaithi) June 5, 2019