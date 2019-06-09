سلطنة عمان تحظر 39 جامعة مزيفة معظمها أمريكية (فيديو)

وضعت سلطنة عمان 39 جامعة مزيفة معظمها أمريكية على القائمة السوداء بعد تلقيها مئات الشهادات الصادرة عن تلك الجامعات لتصديقها من أجل العمل في السلطنة.

وكشفت وزارة التربية والتعليم العمانية أن هذه الجامعات مسجلة على الإنترنت فقط وليس لها تواجد حقيقي وأن 26 منها مسجلة على أنها جامعات أمريكية، فيما تم اكتشاف 7 جامعات مسجلة على أنها هندية والبقية في دول أخرى.

ونقلت صحيفة ”تايمز اوف عمان“ الناطقة باللغة الإنجليزية عن مسؤول في وزارة التربية قوله إن الجامعات الأمريكية المزيفة تضم ”كنجزبردج وكورلينز وكولومبس واطلانطا وبايتاون وساوث كريك والجامعة الأمريكية بلندن وجامعة هاواي الأمريكية وجامعة اتلانتيك الدولية“.

وأشار المسؤول إلى أن وزارة التربية اكشتفت 20 شهادة جامعية مزورة العام الماضي، فيما بلغ إجمالي عدد تلك الشهادات نحو 1250 منذ عام 1975.

من جانبه، قال الدكتور صاقب علي مدير إدارة أنظمة المعلومات في جامعة السلطان قابوس:“هذه الجامعات تطلب منك التفاصيل المتعلقة بك ثم تأخذ منك المال وتمنحك الشهادة لكنك بعدذلك لن تر لا الجامعة ولا المال.“