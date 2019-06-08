وفاة وضحه المنير السبيعي‎ والدة رئيس وزراء الكويت

نعى نشطاء وساسة كويتيون، اليوم السبت، وضحه المنير السبيعي، والدة رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح.

وعبّر النشطاء عن حزنهم على الفقيدة، عبر منصات التواصل الاجتماعي، مقدمين التعازي لرئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح.

وقال وزير العدل السابق، فالح عبر حسابه الشخصي على تويتر:“سمو الشيخ جابر المبارك الصباح، بمزيد من الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة والدتكم وضحه المنير السبيعي، المغفور لها، بإذن الله تعالى، ولا يسعنا إزاء مصابكم إلا أن نتقدم إليكم بصادق المواساة“.

مشاركة عزاء

لسمو الشيخ #جابر_المبارك_الصباح بمزيد من الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة والدتكم #وضحه_المنير_السبيعي المغفور لها بإذن الله تعالى ولا يسعنا إزاء مصابكم

إلا أن نتقدم إليكم بصادق المواساة

رحمها الله وتغمدها بواسع رحمته

إنا لله وإنا إليه راجعون pic.twitter.com/zCttKfuIPT — د.فالح عبدالله العزب ???????? (@DR_FAlazab) June 8, 2019

وغرد المحامي والمستشار السياسي السابق لرئيس مجلس الأمة الكويتي، سعود مطلق السبيعي، قائلًا:“خالص العزاء والمواساة بوفاة العمة وضحه المنير السبيعي والدة سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ، الله يرحمها ويغفر لها، ويسكنها جنات النعيم، قضت عمرها في الإحسان على الضعفاء وأعمال الخير، جعل الله ذلك في ميزان حسناتها، وعظّم الله أجر أبنائها وأشقائها وكل الجماعة“.

خالص العزاء والمواساة بوفاة العمه وضحه المنير السبيعي والدة سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ، الله يرحمها ويغفرلها ويسكنها جنات النعيم ، قضت عمرها في الاحسان على الضعفاء واعمال الخير الله يجعلها في ميزان حسناتها ، وعظم الله اجر ابناءها واشقائها وكل الجماعه — سعود مطلق السبيعي (@SoudAlsubaiey) June 7, 2019

وأضاف الناشط فلاح السويري:“خالص العزاء و المواساة لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح وأسرته الكريمة بوفاة والدته وضحه المنير السبيعي، أسكنها الله فسيح جناته وألهم ذويها الصبر و السلوان“.