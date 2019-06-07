ترامب يستقبل أمير قطر الشهر المقبل في زيارة يدفع خلالها 3 مليارات دولار

قال البيت الأبيض اليوم الجمعة، إنّ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سيستضيف أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في البيت الأبيض الشهر المقبل.

وأضاف البيت الأبيض، في بيان، أنّ ترامب وتميم سيناقشان قضايا ”العلاقات الاقتصادية والأمنية“ ومكافحة الإرهاب خلال الزيارة في التاسع من يوليو/تموز.

وكانت تقارير إعلامية أمريكية كشفت أنّ أمير قطر سيدفع خلال الزيارة أكثر من 3 مليارات دولار لإتمام صفقة أسلحة تتضمن مروحيات أباتشي ومعدات متعلقة بها.

ومنذ بداية أزمة قطر مع جيرانها عملت الدوحة على إنفاق مليارات الدولارات على صفقات أسلحة ضخمة مع دول عديدة في محاولة على ما يبدو لشراء النفوذ وكسب مواقف من الدول المؤثرة عالميًا.‎