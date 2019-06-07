محمد بن زايد يستقبل رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي في أبوظبي

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية اليوم الجمعة، رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي.

وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين العراق والإمارات، وإمكانات تطويرها وتنميتها خاصة في المجالات البرلمانية، إضافة إلى عدد من القضايا والمستجدات التي تشهدها المنطقة، وتبادلا وجهات النظر بشأنها، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية ”وام“.

وقد تطرقا إلى أهمية دور البرلمانات في تعزيز العلاقات الثنائية، وإبراز ودعم القضايا التي تهم الشعوب العربية، خاصة فيما يتعلق بالتنمية وتحقيق تطلعاتها في التقدم والازدهار والسلام والاستقرار، بجانب الحاجة الملحة إلى تعزيز التضامن العربي خلال المرحلة الراهنة التي تمر بها المنطقة العربية، وما تواجهه من تحديات وأزمات تهدد استقرارها وأمنها.