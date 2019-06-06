رويترز: الإمارات والسعودية والنرويج أبلغت مجلس الأمن بالنتائج الأولية للتحقيقات في الهجمات على السفن التجارية

قالت وكالة ”رويترز“ للأنباء، اليوم الجمعة، إن السعودية والإمارات والنرويج أبلغت مجلس الأمن الدولي بأن الهجمات على 4 ناقلات قبالة ساحل الإمارات في 12 مايو الماضي كانت ”معقدة ومنسقة“ وإن إحدى الدول تقف وراء العملية على الأرجح.

وأضافت الوكالة الإخبارية أن الدول الثلاث وفي وثيقة بخصوص إحاطة، قالت إن الألغام المستخدمة في الهجوم تم وضعها على السفن بواسطة غواصين كانوا في زوارق سريعة.

وذكرت ”رويترز“ أن الدول الثلاث لم تذكر أي دولة تقف وراء الهجمات ولم تتطرق إلى ذكر إيران في وثيقة إلى الأمم المتحدة، التي تتهمها الولايات المتحدة بالمسؤولية المباشرة عنها.