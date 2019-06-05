أمير قطر يهاتف روحاني.. والأخير يرحب بموقف الدوحة من قمتي مكة

قالت الرئاسة الإيرانية إن الرئيس حسن روحاني تلقى، الأربعاء، اتصالًا هاتفيًا من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، جرى خلاله بحث قضايا المنطقة.

ونقل بيان للرئاسة الإيرانية عن روحاني قوله لأمير قطر إن إيران تقف إلى جانب قطر في ظل الأزمة الخليجية، وقال: إن ”سلوك السعودية والإمارات تجاه اليمن وقطر وإيران يضر كل المنطقة“، مبينًا أن ”سياسة طهران تتمثل في تنمية العلاقات الثنائية مع الدوحة أكثر مما مضى“.

كما رحب روحاني بمواقف الحكومة القطرية في قمة مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية، قائلًا: ”إن مواقف الحكومة القطرية في هذين الاجتماعين استندت إلى سياسات حسن الجوار في اتجاه الحد من التوتر، وبالطبع أي قمة إذا كانت دول المنطقة لن تكون أقرب إلى بعضها البعض ستكون غير فعالة وغير بناءة، وربما تكون قمة ضارة“.

من جانبه، شدد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على أن أفضل الخيارات هي المحاولة لخفض التوتر وندعم مبادرة أمير دولة الكويت لخفض التوترات على الصعيد الإقليمي.

وأضاف بحسب بيان الرئاسة الإيرانية، أن ”العلاقات الثنائية بين إيران وقطر تاريخية ولا ننسى مواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية البناءة حيال حصار دولة‌ قطر أبدًا“.

وقال الشيخ تميم بن حمد آل ثاني: ”ترغب قطر في تعزيز مستوى العلاقات الثنائية مع طهران في كافة المجالات“.

وتعزز قطر علاقاتها مع طهران لكنها في الوقت ذاته تستضيف أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في المنطقة.